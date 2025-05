Afrique: Réunions du FMI et de la BM - Maurice représentée à Washington

Le Premier ministre a confirmé que le pays a bien été représenté aux réunions de printemps 2025 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, qui se sont tenues à Washington D.C., entre les 21 au 26 avril derniers. C'est le gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sithanen, qui y a participé en tant que gouverneur suppléant représentant officiellement le pays au sein du Conseil des gouverneurs du FMI.

Navin Ramgoolam a souligné que ces réunions internationales ont été précédées par une mission du FMI à Maurice dans le cadre de la consultation de l'article IV, au cours de laquelle des discussions approfondies ont eu lieu. Ces échanges ont permis de dresser un constat préoccupant sur la situation économique et budgétaire héritée de l'ancien gouvernement. Le FMI a mis en avant l'urgence d'engager une consolidation budgétaire crédible et de renforcer le cadre de la politique monétaire afin d'assurer la stabilité financière. L'institution internationale a également insisté sur la nécessité de réformes structurelles pour améliorer la compétitivité extérieure du pays, stimuler la croissance tirée par le secteur privé, et renforcer l'offre de maind'oeuvre, ainsi que les compétences.

Selon le chef du gouvernement, le FMI a salué l'engagement de Maurice en faveur des réformes structurelles et d'un plan de consolidation budgétaire à moyen terme. Des recommandations similaires ont également été formulées par la Banque mondiale, qui a pris note de la fragilité économique actuelle et proposé des pistes pour relancer l'économie mauricienne. Navin Ramgoolam a assuré que les recommandations formulées par les deux institutions sont actuellement prises en compte dans le cadre de la préparation du Budget national, avec pour objectif de remettre le pays sur les rails d'une croissance durable et inclusive.