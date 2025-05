Ile Maurice: Subron et Lobine saluent la victoire «historique»

L'alliance du Changement célèbre sa percée marquante aux élections municipales, avec l'élection de 12 de ses candidats, dont sept issus de Rezistans ek Alternativ et cinq des Nouveaux Démocrates. Pour les leaders de ces deux partis, il ne s'agit pas seulement d'un succès électoral mais d'un tournant symbolique et porteur d'espoir pour l'avenir des villes.

Ashok Subron, porte-parole de Rezistans ek Alternativ, n'a pas caché sa fierté. «Merci à tous les militants et habitants des villes qui ont soutenu l'Alliance du changement. Un merci tout particulier aux électeurs des Wards 7 et 8 à Port-Louis, qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir de citoyen. Je suis fier de vous», a d'emblée déclaré le ministre de la Sécurité sociale.

Il salue les 117 candidats de l'Alliance du changement élus à travers les cinq villes, sans oublier lestrois candidats battus, à qui il adresse sa solidarité. «Je félicite notre camarade Nancy du Ward 8 à Port-Louis, qui est tombée avec beaucoup de dignité.» La victoire des sept candidats de Rezistans ek Alternativ est, selon lui,«une entrée historique du mouvement dans les municipalités». Il a également félicité les trois candidats adverses élus.

Mais au-delà de la victoire, Ashok Subron se réjouit surtout du retour des municipales. «Je suis très heureux que nous ayons pu rétablir les élections municipales. Même si historiquement, l'abstention a toujours été élevée pour ce scrutin, je m'incline respectueusement devant tous ceux qui, par leur absence, ont voulu envoyer un message au gouvernement. Nous avons entendu leur silence et en tirerons les leçons.»

Sur Port-Louis, il admet que certains éléments ont pesé sur les résultats, comme le positionnement des candidats et une forte abstention dans des zones ciblées, notamment à Vallée-des-Prêtres. Il dénonce aussi les effets d'une centralisation excessive : «L'abstention d'hier démontre les dégâts causés à notre démocratie locale. Nous avons désormais la responsabilité immense de mettre en oeuvre notre programme de réforme et de décentralisation aussi vite que possible.»

De son côté, Khushal Lobine, leader des Nouveaux Démocrates, parle également d'une victoire historique pour leur première participation à des municipales. «Nos cinq candidats ont été élus. Nous sommes très fiers et honorés, d'autant plus que notre parti vient tout juste de fêter sa première année d'existence. C'est un sentiment du devoir accompli.»

Il salue la victoire d'ensemble de l'Alliance du changement et assure que les élus seront rapidement investis dans leurs fonctions. « Les prochains jours seront consacrés à la prestation de serment comme maires et adjoints. Ce sera une équipe soudée et solide, déterminée à nettoyer les villes.» Mais le travail ne fait que commencer, prévient il. «Les municipalités sont en état de décomposition avancée après dix années d'abandon. Il faut tout reprendre : la gestion, les infrastructures, l'administration. Il faut redonner confiance aux citadins.»

Son ambition : faire revivre les villes, recréer une atmosphère conviviale, sécurisée et familiale, et rouvrir les espaces publics à la vie. «Le plus beau cadeau, ce sont les personnes qui nous représentent dans cette alliance : des jeunes, des femmes, des membres de la société civile. C'est un véritable travail d'équipe.»