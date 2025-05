Afrique: L'autonomisation économique des femmes est indispensable pour réaliser l'Agenda 2063

Addis-Abeba — L'autonomisation économique des femmes est indispensable pour parvenir à une Afrique prospère dans le cadre de l'Agenda 2063, a souligné Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (CUA).

La 6e foire commerciale et conférence d'affaires de la Fédération des femmes d'affaires du COMESA (COMFWB) s'est ouverte à Addis-Abeba.

Plus de 200 femmes entrepreneures de 21 États membres du COMESA ont présenté leurs produits et services lors de la foire.

La foire a été l'occasion pour les femmes entrepreneures d'échanger leurs expériences et de créer des liens commerciaux.

Dans son discours d'ouverture, Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la CUA, a déclaré que l'intégration économique du continent devait être accélérée par l'augmentation du commerce intra-africain.

Elle a également ajouté que la participation et l'autonomisation économique des femmes étaient cruciales ; Elle a souligné que l'Union africaine élaborait et mettait en oeuvre divers projets visant à garantir l'égalité des femmes et à accroître leurs avantages économiques.

Elle a souligné qu'une intégration continentale impliquant les femmes serait sans aucun doute efficace pour bâtir une Afrique prospère dans le cadre de l'Agenda 2063, saluant les performances remarquables du COMESA en matière d'amélioration du commerce intra-africain et de l'intégration économique.

« Ces performances remarquables du COMESA illustrent sa contribution à la réalisation des objectifs de la ZLECA en termes de productivité industrielle et d'amélioration du commerce intra-africain, d'une part, et à la réalisation de l'Agenda 2063, d'autre part », a-t-elle expliqué.

La présidente de la Fédération des femmes d'affaires du COMESA (COMFWB), Maureen Sumbwe, a déclaré que garantir l'égalité des femmes ne se résume pas à la protection des droits, mais aussi à l'accélération du développement.

La présidente a souligné qu'encourager et offrir des opportunités égales aux femmes entrepreneures dans divers domaines professionnels joue un rôle essentiel dans la croissance économique du pays.

Les pays membres du COMESA doivent formuler et mettre en oeuvre des politiques qui encouragent les femmes entrepreneures, a-t-elle souligné.

« De nombreux engagements positifs ont été pris en faveur de l'égalité des femmes. Il est possible de renforcer les actions et les promesses politiques pour un changement durable. Il nous faut plus que des promesses ; nous avons besoin de mesures concrètes qui offriront aux femmes l'égalité d'accès, l'égalité des chances et une chance équitable de s'épanouir et de diriger », a-t-elle souligné.

Pour sa part, la Secrétaire générale du COMESA, Chileshe Kapwepwe, a déclaré que le rôle des femmes entrepreneures dans le renforcement de l'intégration économique et commerciale entre les États membres du COMESA était essentiel ; à cet égard, il est nécessaire de relever conjointement les défis auxquels sont confrontés les femmes et les jeunes afin de renforcer leur rôle essentiel dans le développement national et l'intégration régionale.

Le changement climatique et les conflits compromettent également les acquis de décennies d'investissements en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes », a-t-elle précisé.