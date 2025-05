Ethiopie: L'Institut éthiopien de la biodiversité fournira 5 millions de plants indigènes à l'Initiative de l'empreinte verte

Addis-Abeba — L'Institut éthiopien de la biodiversité a annoncé qu'il s'emploie à fournir 5 millions de plants d'espèces végétales indigènes pour la prochaine campagne de plantation d'arbres dans le cadre de l'empreinte verte.

Le Comité technique de l'Initiative verte a récemment révélé que plus de 7,5 milliards de plants seront plantés à travers le pays cette saison, avec une attention particulière portée aux espèces indigènes.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le directeur général adjoint de l'Institut, Abiyot Berhanu, a dévoilé que l'institut a pour objectif de distribuer 5 millions de plants d'espèces végétales indigènes pour soutenir l'effort national.

Il a souligné l'importance de privilégier les espèces indigènes adaptables à l'environnement afin de garantir une protection durable de l'environnement et la conservation de la biodiversité.

« Si la plantation de toute espèce contribue à la restauration de l'environnement, les espèces indigènes ont un impact bien plus important en raison de leur compatibilité avec les écosystèmes locaux », a expliqué Abiyot.

Il a souligné que l'institut se concentre sur les espèces indigènes dans le cadre de sa mission plus large de conservation de la biodiversité végétale et animale d'Éthiopie. L'institut gère plusieurs pépinières à travers le pays, notamment à Wondo Genet, Jimma, Shashemene, Harar, Goba et Mekele, dans l'état de Tigray.

Abiyot a ajouté que si les espèces indigènes sont prioritaires, d'autres types de plantes jouent également un rôle dans l'amélioration de la productivité et le soutien à la restauration écologique.

Il a souligné qu'avant le lancement de l'Initiative Héritage Vert il y a sept ans, les espèces indigènes étaient rarement plantées. Cependant, une sensibilisation croissante et des efforts ciblés ont conduit à une augmentation significative de leur utilisation.

À l'avenir, l'Institut éthiopien pour la biodiversité prévoit d'accroître ses contributions, visant à fournir 25 millions de plants indigènes par an d'ici 2030.

L'Éthiopie abrite plus de 6 029 espèces végétales, dont 10 % sont endémiques et uniques au pays, notamment des espèces d'importance mondiale comme le caféier et le teff.