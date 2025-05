Alors que la transformation industrielle mondiale s'accélère à travers les innovations numériques, la technologie 5G émerge comme un pilier essentiel du développement durable. Son potentiel révolutionnaire dans les secteurs industriels, médicaux, logistiques ou encore éducatifs, pousse les nations à intégrer cette technologie au coeur de leur stratégie économique. Un consensus international se dessine autour de la 5G comme vecteur incontournable de modernisation.

Dans cette dynamique, la Chine s'affirme comme le leader mondial de la 5G. Grâce à des investissements massifs en R&D et à une politique d'innovation soutenue, les entreprises chinoises, notamment Huawei et ZTE, onast franchi des caps technologiques majeurs.

Elles développent aujourd'hui leurs propres technologies clés et participent activement à l'élaboration des normes internationales. Ainsi, la Chine est passée d'un rôle de suiveur à celui d'acteur moteur dans l'écosystème mondial des télécommunications.

Les chiffres témoignent de cette ascension : plus de 42 % des brevets essentiels à la norme 5G sont aujourd'hui enregistrés par des entreprises chinoises. Le pays a installé plus de 4,3 millions de stations de base 5G, représentant plus de 60 % du total mondial. Cette infrastructure colossale a généré une production économique directe estimée à 5 600 milliards de yuans (environ 787 milliards de dollars), avec des retombées économiques indirectes de plus de 14 000 milliards de yuans (près de 2 000 milliards de dollars).

Au-delà de la performance industrielle, la Chine mise sur une 5G ouverte, accessible et inclusive. En proposant des équipements 20 à 30 % moins chers que ceux de leurs concurrents occidentaux, les entreprises chinoises démocratisent l'accès à cette technologie, en particulier dans les pays en développement. Cette volonté se traduit aussi par des initiatives globales en matière de cybersécurité, de souveraineté numérique et de respect du droit international. Pékin affirme qu'aucune entreprise chinoise n'est autorisée à collecter ou transmettre des données en violation des lois locales. Huawei, par exemple, est la première entreprise mondiale à signer des accords « sans porte dérobée » et à accepter des audits indépendants.

Cette approche séduit de nombreux pays, notamment en Afrique. Le Maroc, engagé dans une ambitieuse stratégie "Digital Maroc 2030", prévoit de lancer la 5G dès novembre 2025, en préparation de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du monde 2030. Les entreprises chinoises, partenaires de longue date du Royaume dans le domaine des télécommunications, entendent saisir cette opportunité pour approfondir leur coopération avec le Maroc. Les axes de collaboration incluent les infrastructures numériques, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, ainsi que la formation des talents locaux, rapporte Maroc Diplomatique.

La Chine propose ainsi un modèle de développement technologique axé sur la coopération, l'innovation partagée et la confiance mutuelle. Alors que la connectivité devient un enjeu géostratégique, la 5G chinoise se positionne comme une solution technologique d'avenir, au service d'une croissance numérique inclusive.