Tunisie: Ons Jabeur affronte Kvitova au second tour à Rome - Avec quel état d'esprit ?

Fragilisée par les blessures et en manque de régularité, Ons aborde le tournoi de Rome avec plein d'interrogations sur son jeu, son état physique et son attitude. Va-t-elle enfin se révolter ?

Ce sera Kvitova comme adversaire pour le premier match d'Ons Jabeur à Rome. Et pour être clair, Ons ne pouvait pas espérer un meilleur tirage au sort, car Kvitova n'est plus ce qu'elle était il y a trois ans et plus. Une joueuse en fin de carrière et qui, à 35 ans, cumule les blessures. Sur le papier, c'est nettement mieux que toute autre joueuse en forme ou qui a beaucoup de matches dans les jambes pour l'affronter.

Ceci dit, ce n'est pas non plus une joueuse facile à manier avec le poids de l'expérience. En fait, tout va dépendre de l'état physique et émotionnel d'Ons Jabeur à Rome. On l'a vu à Madrid, elle était diminuée physiquement et manquait de fraîcheur et de facilité dans le mouvement. C'est pourquoi elle était en retard sur les accélérations de son adversaire, et qu'elle a commis beaucoup de fautes directes.

Du coup, c'est la colère habituelle et le fameux cercle vicieux qui l'accompagnent depuis pas mal de temps. Son plus gros problème est sans doute son physique qui lâche. Trop de blessures et beaucoup d'inactivité, alors que le circuit WTA mène un rythme endiablé. Ons Jabeur n'est plus cette joueuse âpre et féroce sur le court parce qu'elle n'est plus d'abord à l'aise physiquement, et ensuite parce que ses sensations perdues lui valent d'être stressée et en mode « nerfs à fleur de peau » pendant le match. Il n'est pas facile de lui demander de jouer comme en 2022 et en 2023, c'est presque impossible en ce moment. Les blessures et sa baisse de régime sont telles qu'elle doit prendre tout son temps pour retrouver un niveau appréciable et envisager un retour au sommet comme Badosa, Svitolina ou Ostapenko.

Cette année, elle a montré de bonnes choses à Abu-Dhabi à Doha avant de fléchir plus tard sous le coup d'une nouvelle blessure. Avec la saison de la terre battue qui va atteindre son pic à Roland-Garros en fin du mois, le tournoi de Rome est une épreuve significative pour toutes les joueuses.

Pour le cas de Ons, elle est redevable de rachat, elle doit mieux se comporter dès le premier match devant Kvitova. Sûrement qu'elle ne va pas avoir une forte pression sur les épaules, mais si elle veut se réhabiliter et envisager un retour en forme, c'est à partir de maintenant. Les résultats en dents de scie et les coupures pour blessures ou usure ne l'arrangeront pas pour rentrer le plus vite possible. Ons Jabeur n'est pas une joueuse finie, le tennis féminin est fait souvent de hauts et de bas, mais elle est également en phase sensible.

Ce n'est pas évident pour elle, même son tennis est moins alléchant qu'avant. On va voir si elle est bien dans les jambes et aussi dans la tête (avec le vœu de la voir maîtriser ses nerfs et ne pas céder au premier point perdu). Elle aime évoluer sur la terre battue, mais pour cela, il faut des sensations et une bonne présence physique.