Tunisie: Filière des viandes rouges - Trois ministères conjuguent leurs efforts pour optimiser la production et la distribution

Lors d'une réunion visant à examiner les moyens de développer la filière des viandes rouges, il a été convenu de créer trois groupes de travail sous l'égide des ministères du Commerce, de l'Intérieur et de l'Agriculture, chaque ministère assumant les responsabilités qui lui incombent en fonction de ses compétences.

Ces équipes devront se concentrer sur six thèmes principaux liés à tous les aspects de la filière, notamment la réhabilitation et l'organisation des secteurs de l'élevage et des boucheries, des marchés d'animaux et des abattoirs, la promotion de l'amélioration du patrimoine génétique des bovins et des ovins ainsi que l'étude des circuits de distribution. Les équipes se pencheront également sur les obstacles qui ont empêché la mise en oeuvre de certains des stratégies précédentes et élaboreront des recommandations et des propositions pratiques pour relever ces défis, en vue de les soumettre à un comité spécialisé pour examen, avant d'être approuvées par les autorités concernées.

La réunion s'est tenue sous la supervision du ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid en présence de représentants des ministères de l'Agriculture, des Finances, de l'Intérieur, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, ainsi que des organisations professionnelles concernées. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions régulières organisées par le ministère du Commerce.

La réunion a également examiné le programme de réhabilitation et d'entretien des abattoirs municipaux, qui est supervisé par le ministère de l'Intérieur, dans le but de soutenir les municipalités et d'améliorer les conditions d'hygiène dans les abattoirs. La réunion a également permis d'examiner la stratégie nationale pour le développement durable dans le secteur de l'élevage et celle de la stratégie agricole 2035.