Maroc: Assa abrite un Congrès international sur l'IA, l'éducation et la recherche scientifique Société et Région

Les enjeux et perspectives de la qualité de l'enseignement et de la recherche scientifique à l'ère de la révolution de l'intelligence artificielle (IA) ont été, mardi, au centre des débats du 2ᵉ Congrès international sur l'IA, l'éducation et la recherche scientifique, qui s'est ouvert lundi à Assa, dans la province d'Assa-Zag.

Des universitaires et chercheurs venus de pays arabes et africains ont pris part aux séances scientifiques de ce forum, organisé pendant trois jours (5-6-7 mai) par le Centre de développement et de patrimoine pour les études et les recherches (DHRC), sous le thème : "Intelligence artificielle, éducation et recherche scientifique : mutations numériques, enjeux de qualité et de développement".

Les participants ont ainsi souligné l'importance de l'intégration de l'IA dans l'enseignement et la recherche, les opportunités offertes pour faciliter l'apprentissage, ainsi que les questions d'éthique et les risques associés à ces technologies, rapporte la MAP.

Dans ce cadre, Mohamed Oumlal, professeur-chercheur à l'Université Ibn Zohr d'Agadir, a insisté sur le caractère inédit de la révolution technologique actuelle, notamment dans le domaine de l'éducation, mettant l'accent sur l'inquiétude croissante suscitée par l'usage massif de l'IA dans les établissements scolaires.

Il a dans ce sens appelé à développer des modèles d'IA innovants pour en faire des opportunités éducatives tout en adaptant les politiques pédagogiques à la diversité culturelle et linguistique.

De son côté, Turki Khalid Saeed Annafii, professeur à l'Université A'Sharqiyah au sultanat d'Oman, s'est arrêté sur les avantages de l'intégration de l'IA dans l'enseignement universitaire, notamment en matière de suivi des performances des étudiants, de gestion de classe et de préparation des contenus pédagogiques, insistant sur la formation des enseignants aux outils d'intelligence artificielle.

Quant à Hamad Abdelkarim Ramadan, professeur à la faculté des lettres et des langues de l'Université Yambo Ouologuem de Bamako (Mali), intervenu par vidéoconférence, a expliqué comment l'IA transforme l'apprentissage des langues et des compétences chez les apprenants grâce à des méthodes et contenus nouveaux.

Pour sa part, Abdellah Kassimi, professeur à l'Université Ibn Zohr d'Agadir, a abordé les questions éthiques liées à l'IA dans la recherche scientifique, en évoquant notamment les risques de plagiat ou de falsification de données.

Il a insisté sur le fait que l'éthique ne doit pas être perçue comme une simple conformité réglementaire, mais comme un pilier fondamental de la crédibilité scientifique à l'ère du numérique. Huyam Nasreddine Abduh, professeure à l'Université Mustaqbal en Arabie Saoudite, a quant à elle passé en revue les mutations profondes de l'enseignement avec l'essor de l'IA, tout en mettant l'accent sur les limites actuelles de l'IA face à la complexité de la langue arabe.

Elle a dans ce sens plaidé pour la création de plateformes arabes éducatives fondées sur l'IA et la formation des enseignants aux compétences numériques nécessaires.

Les autres intervenants ont évoqué les apports de l'IA dans le renforcement des capacités en recherche scientifique, tout en mettant en garde sur les usages non maîtrisés qui peuvent nuire à l'intégrité du processus éducatif. Ils ont également mis en lumière les caractéristiques de l'IA dans la recherche : gain de temps, approfondissement des connaissances, outils d'analyse puissants, estimant toutefois que les défis persistent, notamment éthiques et liés à la dépendance aux outils d'IA.

Ils ont dans ce sens appelé à la mise en place d'infrastructures numériques solides au sein des institutions de recherche.

Lors de l'ouverture, lundi, de ce forum, initié en partenariat avec le Conseil provincial d'Assa-Zag et la direction régionale de la Jeunesse, de la culture et de la communication de Guelmim-Oued Noun, le président du DHRC, Hamma Jaddad, avait indiqué que cette rencontre vise à créer un débat scientifique autour de l'IA et de construire des réseaux de recherche et partenariats avec des institutions nationales et internationales.

Les travaux de ce Congrès se poursuivent avec plusieurs séances axées sur des thématiques telles que "La prospective éducative à l'ère de l'IA" et "Vers une stratégie nationale et internationale de mutation numérique dans l'éducation".