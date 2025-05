Congo-Kinshasa: Lubumbashi - La 22e région militaire sensibilise plusieurs centaines de femmes sur les méfaits de la guerre

La 22e région militaire a organisé, mercredi 7 mai, à Lubumbashi (Haut-Katanga), une conférence d'éveil et de sensibilisation patriotique en faveur des femmes de différentes couches de la population, sur les méfaits de la guerre qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Cette rencontre s'est tenue autour du thème « Patriotisme et citoyenneté ».

Des centaines de femmes et jeunes filles, parmi lesquelles des officiers et sous-officiers militaires et policiers, des étudiantes, élèves, enseignantes, ainsi que des femmes issues d'associations et de partis politiques, se sont réunies dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga afin de suivre cette sensibilisation sur les conséquences de la guerre dans l'Est du pays.

Le commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Eddy Kapend Irung, a, au cours de ce rassemblement, insisté sur le rôle crucial que doit jouer la femme dans le processus de rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC.

Il a souligné que cette conférence vise à « réveiller la conscience de la femme pour qu'elle aime sa patrie ».

Le général Eddy Kapend a ensuite démontré l'impact dévastateur de la guerre, dont la femme est la première victime.

Au cours de cette activité, un film illustrant les affres de la guerre