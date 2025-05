Afrique de l'Ouest: À Banjul, le Représentant spécial Simão réaffirme le soutien des Nations Unies à la Gambie pour consolider la paix et la démocratie

Dakar — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a conclu hier, une visite de trois jours en Gambie.

Cette mission s'inscrivait dans le cadre des engagements continus du Représentant spécial dans la région et visait à réaffirmer l'appui de l'UNOWAS aux efforts déployés par la Gambie pour consolider la paix et la démocratie.

Au cours de sa visite, le Représentant spécial a été reçu par S.E. M. le Président, Adama Barrow. M. Simão a salué le processus de réforme constitutionnelle en cours, qu'il considère comme une étape importante dans la consolidation de la transition démocratique et de la réconciliation nationale en Gambie, soulignant l'importance de l'appropriation nationale et de l'inclusion pour garantir sa légitimité et sa large acceptation par le peuple gambien.

M. Simão s'est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l'étranger, M. Mamadou Tangara, ainsi qu'avec M. Hussein Thomasi, Avocat général adjoint au ministère de la Justice. En outre, il s'est entretenu avec Fabakary Tombong Jatta, président de l'Assemblée nationale ; Emmanuel D. Joof, Président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) ; les partis politiques et le Comité interpartis ainsi que ses sections féminines et jeunes. Il a également rencontré des membres de la société civile, des ambassadeurs des pays d'Afrique de l'Ouest et le représentant de la CEDEAO basé à Banjul, ainsi que des partenaires au développement et l'équipe de pays des Nations Unies.

Le Représentant spécial a réitéré l'engagement des Nations Unies à continuer de travailler avec le peuple et le gouvernement gambiens pour consolider la démocratie dans le pays et dans la région. Il a appelé toutes les parties prenantes à assurer un dialogue constructif dans le processus de réforme constitutionnelle et démocratique, essentiels pour la stabilité et le développement de la Gambie.