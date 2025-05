Egypte: L'entreprise égyptienne Money Fellows lève 13 millions de dollars pour développer sa plateforme d'épargne numérique

TLDR

La plateforme fintech égyptienne Money Fellows a obtenu 13 millions de dollars lors d'un nouveau tour de table, ce qui porte son financement total à plus de 60 millions de dollars depuis son lancement. La société numérise les associations traditionnelles d'épargne et de crédit rotatifs (ROSCA), connues localement sous le nom de "Gameya", offrant aux utilisateurs une alternative mobile aux systèmes d'épargne informels.

Le dernier tour de table a été mené conjointement par Al Mada Ventures (AMV) et DPI Venture Capital via le fonds Nclude, avec le soutien de Partech et CommerzVentures. Les fonds serviront à améliorer la technologie de la plateforme et à soutenir l'expansion régionale de l'entreprise, qui compte actuellement 8,5 millions d'utilisateurs et plus de 350 partenariats locaux et régionaux.

Money Fellows permet aux utilisateurs d'épargner, d'emprunter et de gérer leurs engagements financiers au sein de cercles sociaux de confiance, offrant ainsi une alternative accessible aux services bancaires formels, en particulier pour les populations mal desservies. La plateforme vise à renforcer l'inclusion financière en rendant les outils d'épargne et de crédit plus sûrs, plus efficaces et plus familiers sur le plan culturel.

Points clés à retenir

Money Fellows s'appuie sur une pratique financière de longue date ancrée dans la confiance de la communauté : le groupe d'épargne rotatif. Ces systèmes informels, connus dans le monde entier sous le nom de ROSCA, ont permis aux personnes n'ayant pas accès aux services bancaires formels de mettre en commun leurs ressources, de partager leurs obligations financières et d'accéder au crédit.

En numérisant ce modèle, Money Fellows crée une infrastructure évolutive pour l'inclusion financière, ciblant les régions où la pénétration bancaire reste faible. Avec 8,5 millions d'utilisateurs, la startup démontre comment la fintech peut moderniser les comportements existants plutôt que de les remplacer, en offrant aux utilisateurs la transparence numérique, la sécurité et des incitations.

Les investisseurs parient sur cet hybride de tradition et de technologie. Alors que l'Afrique et le Moyen-Orient continuent d'enregistrer une croissance de la connectivité mobile et de l'adoption des fintechs, des plateformes comme Money Fellows se positionnent pour redéfinir la manière dont les gens accèdent à l'argent et le gèrent.