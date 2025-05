Egypte: L'entreprise égyptienne i'SUPPLY lève 3 millions de dollars pour élargir l'accès aux produits pharmaceutiques

TLDR

La startup égyptienne de technologie de la santé i'SUPPLY a obtenu un financement renouvelable basé sur les revenus et conforme à la charia de 3 millions de dollars auprès de Bokra.

i'SUPPLY exploite une plateforme de distribution technologique qui met en relation plus de 10 000 pharmacies avec plus de 200 petits et moyens distributeurs pharmaceutiques.

Le nouveau financement soutiendra l'expansion opérationnelle, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'accès aux médicaments dans toute l'Égypte, en particulier dans les régions mal desservies.

La startup égyptienne de technologie de la santé i'SUPPLY a obtenu 3 millions de dollars de financement renouvelable basé sur les revenus et conforme à la charia auprès de Bokra, une plateforme d'investissement numérique axée sur les projets à impact dans la région MENA.

Fondée en 2022, i'SUPPLY exploite une plateforme de distribution technologique qui relie plus de 10 000 pharmacies à plus de 200 petits et moyens distributeurs pharmaceutiques. La plateforme offre un accès à plus de 10 000 produits médicaux, aidant à prévoir et à résoudre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en temps réel.

Le nouveau financement soutiendra l'expansion opérationnelle, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'accès aux médicaments dans toute l'Égypte, en particulier dans les régions mal desservies. La structure basée sur les revenus fournit un capital non dilutif aligné sur les principes de la finance islamique, permettant à i'SUPPLY de se développer sans renoncer à ses fonds propres.

Points clés à retenir

Le financement d'i'SUPPLY marque une tendance croissante dans la région MENA : l'utilisation d'instruments conformes à la charia pour soutenir les entreprises en phase de démarrage. Le financement basé sur les revenus, qui lie les remboursements à une part des revenus de l'entreprise, fournit aux startups un capital flexible et non dilutif qui s'aligne bien sur les principes d'investissement éthiques.

L'opération reflète également l'intérêt croissant pour les solutions de technologie de la santé qui remédient aux inefficacités de l'approvisionnement dans les marchés émergents. Le secteur pharmaceutique égyptien reste fragmenté et des plateformes comme i'SUPPLY visent à mettre de l'ordre et de la transparence dans le dernier kilomètre de l'approvisionnement médical.

En exploitant les données pour anticiper la demande et rationaliser l'approvisionnement, i'SUPPLY se positionne à la fois comme une solution logistique et comme une couche d'infrastructure numérique pour les pharmacies et les distributeurs. Au fur et à mesure que l'entreprise se développe, sa capacité à maintenir un flux de trésorerie tout en évitant la dilution des capitaux propres pourrait servir de modèle à d'autres startups à la recherche de voies de financement alternatives dans des marchés où les capitaux sont limités.