Ghana: L'association ghanéenne des sociétés de capital-risque lance une initiative pour stimuler les investissements locaux

TLDR

La Ghana Venture Capital & Private Equity Association (GVCA) a lancé un Compact à l'échelle du secteur afin d'accroître l'investissement institutionnel local.

L'initiative rassemble des acteurs clés des secteurs des pensions, de l'assurance et de l'investissement afin d'engager des capitaux dans des fonds privés nationaux.

La GVCA, fondée en 2021, sert de plateforme centrale pour l'écosystème de l'investissement privé au Ghana, en reliant les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de fonds et les prestataires de services.

La Ghana Venture Capital & Private Equity Association (GVCA) a lancé un pacte à l'échelle du secteur afin d'accroître les investissements institutionnels locaux dans le capital-risque et le capital-investissement au Ghana et en Afrique. L'initiative rassemble des acteurs clés des secteurs des pensions, de l'assurance et de l'investissement afin d'engager des capitaux dans des fonds privés locaux.

La GVCA, fondée en 2021, sert de plateforme centrale pour l'écosystème de l'investissement privé au Ghana, reliant les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de fonds et les prestataires de services. Le Compact a été lancé lors d'une conférence des parties prenantes à laquelle ont participé des représentants d'entreprises telles que Deloitte, EY, KPMG, Aruwa Capital, Oasis Capital, Savannah Impact Advisory et le Venture Capital Trust Fund.

Des partenaires réglementaires et écosystémiques tels que la Securities and Exchange Commission, la National Pensions Regulatory Authority, Impact Investing Ghana et l'Ashesi University Endowment Fund ont également rejoint le Compact.

Points clés à retenir

Les investisseurs institutionnels africains, en particulier les fonds de pension et d'assurance, détiennent des milliards de capitaux sous-utilisés qui pourraient être déployés pour stimuler la croissance du secteur privé. Pourtant, les allocations locales de capital-risque et de capital-investissement restent faibles, en raison des risques perçus, des barrières réglementaires et des antécédents limités des gestionnaires de fonds.

Le GVCA Compact est un effort coordonné visant à inverser cette tendance en instaurant la confiance, en créant une prise de conscience et en favorisant l'alignement des réglementations. Il fait écho à des appels similaires lancés sur tout le continent pour mobiliser des capitaux nationaux en vue d'investissements à long terme dans les entreprises africaines, en réduisant la dépendance à l'égard des sources étrangères.

Le financement en monnaie locale est particulièrement important sur les marchés frontières où la volatilité des taux de change érode souvent les rendements. En soutenant des fonds domiciliés sur les marchés nationaux, les investisseurs peuvent conserver la valeur localement tout en alimentant des secteurs qui créent des emplois et de la richesse. S'il est couronné de succès, le Compact pourrait servir de modèle à d'autres marchés africains et favoriser une évolution régionale vers des marchés de capitaux durables et ancrés localement.