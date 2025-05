Sénégal: Fiara 2025 - Daouda Ngom met en exergue l'apport des services écosystémiques à la souveraineté alimentaire

Dakar — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a insisté jeudi, sur l'importance de l'apport des services écosystémiques de la nature, à l'atteinte de la souveraineté alimentaire nationale.

"L'environnement, à travers les biens et services écosystémiques désignés comme l'ensemble des bénéfices que la nature fournit pour le bien-être des humains, n'est pas en reste dans le processus d'atteinte à la souveraineté alimentaire", a-t-il dit.

Daouda Ngom intervenait lors de la journée dédiée au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique dans le cadre de la 25ème édition de la Foire internationale de l'Agriculture et des Ressources animales (FIARA) de Dakar.

Le Directeur général de la FIARA, Pape Abdou Fall et plusieurs responsables et officiels du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE) ont participé à la cérémonie.

Daouda Ngom a indiqué que ces services écosystémiques sont classés en services d'approvisionnement, de régulation, de soutien et socioculturels. Il a précisé que parmi ces services, figurent les services écosystémiques d'approvisionnement qui procurent la nourriture, l'eau et autres produits ligneux et non ligneux, concourant au bien-être de l'Homme et qui "jouent un rôle fondamental dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire".

Il a relevé que très souvent, en parlant de souveraineté alimentaire, "nos compatriotes pensent plus aux secteurs productifs comme l'agriculture, la pêche et pourtant le secteur de l'environnement n'est pas en reste dans l'apport à la souveraineté alimentaire".

Le ministre a salué à cette occasion, les services du ministère de l'Environnement pour l'encadrement de plusieurs groupements de professionnels surtout communautaires, dans l'exploitation des produits maraichers, halieutiques, animaux et végétaux ligneux et non ligneux nécessaires à la souveraineté alimentaire.

Daouda Ngom a plaidé pour une stratégie adaptative recherchée afin de s'assurer que tous les acteurs sociaux bénéficient des services écosystémiques. Il a estimé que l'utilisation correcte des services écosystémiques procure de grands avantages économiques, sociaux, politiques, religieux et culturels.

"L'exploitation des produits forestiers non ligneux comme le miel, les feuilles, fruits, écorces, racines et des produits de la chasse des zones amodiées, corrélée aux activités écotouristiques dans les aires protégées, a-t-il encore dit, recèle un énorme potentiel économique et par conséquent, contribue substantiellement à la souveraineté alimentaire du pays".

M. Ngom a en outre souligné que la participation du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique à cette 25ème édition de la FIARA, est une opportunité pour sensibiliser davantage le public à travers les expositions, les panels et autres catégories de communication, sur le rôle de l'environnement dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire, sa spécificité et la nécessité de le préserver durablement.

A cet effet, il dit engager ses services à ne ménager aucun effort pour une participation active à la FIARA et sensibiliser pour une meilleure conscience écologique pour rompre des précédentes éditions. Organisée du 24 avril au 20 mai au Centre international de commerce extérieur du Sénégal (CICES), cette édition est placée sous le thème : "La souveraineté alimentaire : Enjeu, défis et perspectives".