Afrique: Succession du Pape François - Le continent doit encore prendre son mal en patience

Ça y est ! La fumée blanche est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine où étaient réunis en conclave, les 133 cardinaux, à l'effet de choisir le successeur du Pape François rappelé à Dieu le 21 avril dernier, soit au lendemain de la fête de la résurrection. Après donc deux jours de conclave et à l'issue du quatrième tour de vote, les cardinaux sont parvenus à désigner le nouveau chef et guide spirituel de l'Eglise catholique. Il s'appelle Robert Francis Prévost, et est originaire des Etats-Unis d'Amérique.

Léon XIV est le nom qu'il s'est donné pour son pontificat. Saura-t-il chausser les bottes de son prédécesseur François présenté comme le pape des pauvres et dont de milliers de fidèles gardent une très belle image en raison de son humilité, de sa simplicité et de son altruisme ? On attend de le voir à l'oeuvre. Mais ce qui est certain, c'est que l'Afrique dont on dit qu'elle constitue un vivier important en matière de mobilisation de fidèles, devra encore attendre pour voir un de ses fils trôner à la tête de l'Eglise catholique. Si les USA ont enfin leur premier pape, pourquoi pas l'Afrique, un jour ?

Tous ceux qui se prenaient à rêver de l'avènement d'un pape africain, viennent de déchanter

En effet, tous les cardinaux du continent que les uns et les autres présentaient comme des favoris, ne sont pas parvenus à briser le plafond de verre, pour ne pas dire qu'ils ont mordu... la fumée noire. Si fait que tous ceux qui se prenaient à rêver de l'avènement d'un pape africain, viennent de déchanter. Sans doute se faisaient-ils trop d'illusions là où d'aucuns, plus réalistes, se montraient circonspects et mesurés. Car, il faut le dire, sur les 133 cardinaux qui ont procédé à l'élection du nouveau pape, l'Afrique n'en compte que 18.

Au regard d'une telle infériorité numérique, comment espérer, sauf miracle, une révolution au sein de l'Eglise catholique en faveur de l'Afrique ? Car, après tout, le Vatican, c'est une affaire des Blancs qui, on le sait, ne sont pas prêts à la laisser filer entre les mains des Noirs. A moins qu'au nom de la justice sociale tant prônée au sein de l'Eglise catholique, les uns et les autres finissent par surprendre en reconnaissant à l'Afrique, le droit et le mérite d'avoir enfin un pape.