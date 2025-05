Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 mai 2025

revue de presse

Présidence de la BAD - Dr Sidy Ould Tah décline ses quatre pliés clés pour le développement du continent

Dr Sidy Ould Tah, candidat mauritanien à la présidence du Groupe de la Banque Africaine de Développement, a accordé une conférence de presse aux médias les 5 et 6 mai 2025, à Nouakchott, dans le but de dévoiler ses ambitions et sa vision pour la banque. Le ministre mauritanien de l’Économie et des Finances, M. Sid’Ahmed Ould Bouh, a participé à cette rencontre afin d’apporter son soutien au Dr Tah.

Une équipe du Groupe AllAfrica Global Media a été dépêchée à cette rencontre afin de recueillir les propos du candidat mauritanien. Lors de cette conférence, l’ancien ministre mauritanien des Finances de la Mauritanie et président sortant de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) a promis des réformes internes à l’institution de développement régional s’il est élu lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs à Abidjan. (Source allAfrica)

L'Américain Robert Prevost devient le nouveau pape sous le nom de Léon XIV

À l’issue du deuxième jour du conclave, de la fumée blanche s’est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine jeudi 8 mai à 16h09 TU, signe que les cardinaux ont élu un nouveau pape. Selon l'annonce du cardinal protodiacre Dominique Mamberti, le cardinal américain Robert Francis Prevost devient le pape Léon XIV, en succédant à François, décédé le 21 avril. Le nouveau pape est le premier pontife issu des États-Unis.

Le pape Léon XIV célèbrera vendredi à 11h (9h TU) une messe avec les cardinaux dans la chapelle Sixtine, au lendemain de son élection en tant que 267e pape de l’Église catholique, a annoncé le Vatican. (Source RFI)

Zambie : 1er Forum sur le commerce numérique de la ZLECAf

Prévu du 8 au 10 mai, le 1er Sommet de la ZLECAf autour du digital a pour objectif d’accélérer l’intégration de l’Afrique dans l’économie numérique. Il réunit des décideurs politiques, chefs d’entreprise, experts du numérique et innovateurs autour du thème : « Stimuler le commerce numérique pour accélérer la mise en œuvre de la ZLECA ».

Le forum met en lumière le rôle central du commerce numérique dans la transformation des échanges en Afrique, notamment à travers le développement du commerce électronique transfrontalier, des paiements mobiles et des services en ligne tels que le cloud. (Source apanews)

Indice de développement humain 2025 : les Seychelles à la tête du classement africain

Selon un rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) intitulé, « Une question de choix : les individus et les possibilités à l’ère de l’IA », datant du 6 mai 2025, cinq pays africains se sont distingués par leur niveau élevé de développement humain.

Il s’agit des Seychelles, de l’île Maurice, de l’Algérie, de l’Égypte et de Tunisie. Malgré ces progrès notables l’Afrique et plus particulièrement l’Afrique subsaharienne, continue de faire face à d’importants défis. Face à cette situation l’intelligence artificielle se présente comme un moteur potentiel de redressement. (Source Africa 24)

Nigeria : des enfants malvoyants apprennent à nager pour prévenir les noyades

À Lagos, au Nigeria, dans un pays où la noyade figure parmi les principales causes de mortalité infantile, un petit groupe d’enfants malvoyants apprend à nager. Une initiative aussi rare que salvatrice, dans un contexte où l’enseignement de la natation reste largement absent des programmes scolaires et inaccessible aux populations vulnérables.

Le projet s’inscrit dans le cadre de « Swim in 1 Day Africa », un programme fondé par Emeka Chuks-Nnadi, éducateur et entraîneur. « L’objectif est de combler le fossé entre les personnes handicapées vivant dans des pays développés, qui ont accès à des thérapies aquatiques, et celles qui, ici, sont souvent exclues de tout apprentissage », explique-t-il. « La natation peut améliorer leur qualité de vie, sur le plan physique, mental et social. » (Source Africanews)

Gabon : le gouvernement sécurise son registre maritime international

Face aux critiques sur la gestion opaque de son registre maritime, le Gabon reprend la main sur l’immatriculation de ses navires. Une avancée stratégique qui traduit une volonté claire de renforcer sa souveraineté maritime et sa crédibilité internationale.

C’est un tournant discret mais fondamental pour le secteur maritime gabonais. Le pays s’est doté, depuis quelques jours, d’un bureau local d’immatriculation maritime, officiellement installé à Libreville au 3ᵉ étage de l’immeuble Santullo. Un dispositif piloté par la Marine marchande sous la tutelle directe du ministre des Transports, et qui marque une réappropriation progressive du registre international des navires battant pavillon gabonais. (Source GabonMediaTime)

Un numéro pour tous : le Togo enclenche son programme d’identification nationale

Lundi prochain, la préfecture du Golfe (Lomé) donnera le coup d’envoi de la campagne d’enregistrement biométrique.

Cette opération majeure est pilotée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), avec le soutien logistique de centaines d’opérateurs d’enregistrement (OPE) et superviseurs déjà mobilisés à travers le pays.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet régional WURI (Identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest), financé par la Banque mondiale à hauteur de 72 millions de dollars. L’objectif est clair : attribuer à chaque résident, national ou étranger, un numéro d’identification unique (NIU). (Source togonews)

Mondial Beach Soccer 2026 : Le Sénégal se paye l’Italie (4-3) et se qualifie en demi-finales

L’Equipe Nationale du Sénégal de football de plage continue de tracer sa route vers la gloire. À ce rythme, rien ne pourra arrêter cette génération de pionniers sénégalais tant elle est déterminée à aller, enfin, au bout et rendre encore plus fier son peuple.

Ce jeudi, les Lions d’Oumar Ngalla Sylla, au terme d’une rencontre irrespirable et décidée en prolongations, se sont magistralement qualifiés pour les demi-finales de ce Mondial aux Seychelles après avoir sorti l’Italie, une sélection habituée des matches à élimination directe dans cette compétition (vice-championne du monde) et qui leur avait d’ailleurs barré la route en 2017, en quarts de finale (5-1). (Source Wiwsport)

L’autisme au Burundi : Ignoré mais pourtant présent

Des disputes, de l’adultère, des divorces, une diminution de l’économie familiale et une difficulté à éduquer tout seul les enfants sont parmi les problèmes auxquels font face les parents ayant des enfants autistes dans leurs foyers. Des gens indiquent qu’un programme de prise en charge de ce genre d’enfant est nécessaire.

Dans la ville de Bujumbura, ainsi qu’à l’intérieur du pays, des familles mettent au monde des enfants autistes et ne le savent pas d’avance, fait savoir un parent rencontré dans la zone urbaine de Rohero. « L’autisme n’est pas fréquent dans notre pays. Mais, il existe. » (Source Iwacu)

80e anniversaire de la Grande Victoire russe : Le Capitaine Ibrahim Traoré, invité de marque à Moscou

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, est arrivé à Moscou, la Capitale de la Fédération de Russie, où il prendra part le 9 mai 2025, à la commémoration du 80e anniversaire de la Victoire du peuple soviétique sur les envahisseurs nazis (Grande guerre patriotique 1941-1945).

En effet, c’est le 9 mai 1945 que la Russie a annoncé sa victoire sur le nazisme dans la Seconde Guerre mondiale. Et depuis lors, le peuple russe célèbre chaque année, ce triomphe historique.

Au regard des liens solides de partenariat entre notre pays et la Fédération de Russie, et sur invitation des autorités russes, le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, va assister aux festivités de la Grande Victoire aux côtés de son homologue, Son Excellence Monsieur Vladimir POUTINE et de plusieurs autres Chefs d’État. (Source Le Faso.net)