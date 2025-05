Ile Maurice: 120 000 arrivées en avril - Un record pour 2025

Le secteur touristique mauricien reprend des couleurs. Pour la première fois plus de 120 000 touristes ont foulé le sol mauricien durant un mois d'avril. Du 1er au 30 avril 2025, ce sont exactement 120 157 visiteurs qui ont été enregistrés, soit une hausse de 13,8 % par rapport à avril 2024, où l'on comptait 105 619 arrivées.

Une performance saluée par le ministre du Tourisme, Richard Duval, qui y voit un signe clair de reprise. «C'est historique dans le secteur touristique. C'est la première fois dans l'histoire du pays que nous obtenons plus de 120 000 touristes en avril», a-t-il déclaré. Ce pic d'affluence a également permis au pays de rattraper 72 % du retard accumulé sur les trois premiers mois de l'année. «Ce qui me fait plaisir, c'est que c'est 14 538 touristes nous permettent de rattraper la baisse que nous avons accumulée de janvier à mars. Se enn explwa ki'nn fer an selman enn mwa.» En chiffres, le retard cumulé de janvier à avril 2025 par rapport à la même période en 2024 n'est plus que de 5 635 visiteurs, soit 1,2 %.

Au-delà du chiffre global, le ministre met en avant une dynamique encourageante sur plusieurs marchés stratégiques. «Certains marchés qui étaient plutôt moroses entre janvier et mars ont retrouvé leur vigueur en avril.» Richard Duval cite notamment : l'Allemagne avec une progression de 24,7 %, La Réunion avec 26,7 % de hausse, sans oublier la Grande-Bretagne en forte reprise à 31,7 %. Toutefois, le marché italien a connu une hausse de 80,6 %.

D'autres destinations, comme l'Autriche, l'Espagne et la République tchèque, ont également montré un potentiel à développer. Ce sont des pays que le ministre compte exploiter. S'il se dit optimiste pour la suite, Richard Duval insiste sur la nécessité de laisser du temps aux nouvelles mesures pour produire leurs effets. «On a besoin de temps, cela prend au moins six mois pour effectuer correctement la promotion d'une destination. Il y a des mesures que nous avons déjà prises et des changements sont en cours. Nou zis bizin letan pou trouv zot rezilta.»

La relance du secteur reste fragile et demande de la persévérance. En attendant, les chiffres du mois d'avril insufflent un vent d'optimisme dans une industrie encore marquée par les séquelles des années difficiles.