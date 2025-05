Algérie: La gestion totale des structures de la jeunesse tributaire d'une autorisation du ministère

Medea — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a annoncé, jeudi à partir de Médéa, que la gestion totale des infrastructures de jeunesse sera tributaire d'une autorisation délivrée par le ministère de tutelle.

"Une décision a été prise aujourd'hui pour geler la décision ministérielle qui accordait aux associations la gestion totale des infrastructures de jeunesse relevant du secteur et le maintien de leur gestion partielle, tandis que la gestion totale de ces structures sera tributaire d'une autorisation délivrée par le ministère de la Jeunesse", a déclaré le ministre, en marge de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Médéa.

Cette nouvelle démarche a pour but de "concrétiser les objectifs fixés par le département de la jeunesse et optimiser l'infrastructure et le potentiel dont dispose le secteur", a-t-il souligné, relevant que les structures du secteur "n'auront plus comme seule vocation l'accueil et l'organisation d'activités classiques, mais arbitreront des activités pédagogiques adaptées à leur nature, dont le camping et les échanges entre clubs et associations de jeunes".

M.Hidaoui a présidé, au pôle universitaire de Médéa, la rencontre consacrée au lancement de l'initiative "jeunes : ambassadeurs de la mémoire", mise sur pied par le CSJ à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la mémoire coïncidant avec le 80ᵉ anniversaire des massacres du 8 mai 1945.

Il a indiqué, lors de cette rencontre, que cette initiative "traduit l'attachement de la jeunesse au combat et au serment à nos martyrs de préserver leurs sacrifices et de ne jamais oublier les crimes commis par l'occupant".

"L'initiative "jeunes : ambassadeur de la mémoire" est un défi envers ceux qui tentent de porter atteinte à notre histoire et mémoire, en plus d'être une opportunité pour les jeunes de démontrer leurs capacités et leurs potentiels en matière de création de contenu, de recherche scientifique et en histoire pour les transmettre aux autres et participer ainsi à renforcer leur conscience nationale", a-t-il dit.

Le ministre s'est recueilli, à l'entame de sa visite, au cimetière des martyrs de Médéa, en compagnie des autorités locales, avant de visiter une exposition dédiée aux massacres du 8 mai 1945, organisée par l'université de Médéa et la direction locale des moudjahidine.

M.Hidaoui s'est déplacé, ensuite, au centre de loisirs scientifiques de Médéa et à la maison de jeunes de Tibhirine, sur les hauteurs de Médéa, où il a insisté sur la nécessité d'accorder davantage d'intérêt à l'encadrement et à l'accompagnement des jeunes et sur l'impératif de respecter la vocation principale des structures de la jeunesse, en multipliant les activités qui permettent aux jeunes de s'épanouir.