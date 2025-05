Algérie: Bentaleb souligne l'engagement de son secteur en faveur de la stabilité et de la pérennité du système national de retraite

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale M. Fayçal Bentaleb a souligné jeudi à Alger, l'engagement de son secteur en faveur de la stabilité et de la pérennité du système national de retraite, notamment à travers la rationalisation de la gestion des ressources financières du Fonds national de réserves des retraites (FNRR).

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales adressées à des membres du Gouvernement, M. Bentaleb a souligné l'engagement de son secteur en faveur de "la stabilité et de la pérennité du système national de retraite à travers la prise de plusieurs mesures, notamment en œuvrant à la rationalisation de la gestion des ressources du FNRR".

A cet égard, il a affirmé que son département ministériel œuvrait à "faciliter les procédures de la gestion des ressources de ce fonds et à ouvrir la voie à l'investissement de ses ressources exclusivement dans des obligations d'Etat, dans le but de générer des revenus financiers supplémentaires d'une part et de préserver le capital d'autre part".

Il a également rappelé que le secteur s'employait à "formuler des propositions législatives visant à exploiter de manière optimale les ressources de ce fonds pour avoir les meilleurs résultats financiers possibles, en vue d'être au diapason des changements économiques et financiers actuels et réaliser une flexibilité dans la gestion sans faillir au principe de prudence et de sécurité financière, tout en veillant à la réduction du déficit enregistré au niveau de ce fonds".