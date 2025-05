Algérie: Protection du patrimoine - Clôture de la session de formation destinée aux magistrats et aux corps de sécurité

Alger — L'atelier de formation dans le domaine de la protection du patrimoine culturel et de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, ayant profité à 50 participants issus du corps des magistrats et des corps de sécurité, s'est achevé jeudi à Alger.

La cérémonie de clôture de cet atelier, organisé dans le cadre du Mois du patrimoine par le ministère de la Culture et des Arts en coordination avec le secteur de la Justice, s'est tenue au Musée du Bardo, en présence de cadres des ministères de la Culture et des Arts ainsi que de la Justice, de directeurs de musées, et de représentants de la Gendarmerie nationale (GN), de la Sûreté nationale et des Douanes algériennes.

A cette occasion, le directeur de la protection juridique des biens culturels et de la valorisation du patrimoine culturel au ministère de la Culture et des Arts, Ammar Nouara, a affirmé que cette session de formation s'inscrit dans le cadre de "l'engagement du secteur à accompagner tous les partenaires actifs sur le terrain pour protéger et valoriser le patrimoine culturel, et lutter contre le trafic illicite de biens culturels".

Cette formation, destinée à 20 participants du corps des magistrats et à 30 officiers de Police judiciaire relevant des corps de sécurité (GN, Sûreté nationale et Douanes algériennes), s'inscrit dans "une démarche visant à renforcer les mécanismes et les techniques modernes, en adéquation avec l'évolution des méthodes de la criminalité organisée et du trafic illicite des biens culturels".

M. Nouara a également souligné la nécessité d'intensifier l'action commune avec les magistrats et les corps de sécurité, et de les sensibiliser à l'importance de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, dans le contexte mondial marqué par l'évolution accélérée de la technologie.

Pour sa part, le directeur du Musée du Bardo, Zoheir Harichene a indiqué que cette session de formation "a permis aux participants, à travers des travaux pratiques, de découvrir différentes pièces archéologiques datant de diverses périodes historiques et exposées dans les musées nationaux".

Les participants à cette session ont bénéficié d'un programme pédagogique pendant six (6) jours (du 3 au 8 mai), incluant des visites de sites archéologiques et des ateliers pratiques dans plusieurs musées, notamment le Musée du Bardo, le Musée national des antiquités et des arts islamiques, ainsi que le Musée national des Beaux-arts.