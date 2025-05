Soudan: Les Personnes Déplacées des camps de Zamzam, Malha et Al-Juma'iyah continuent le flux vers l'etat du Nord

Le Mécanisme National de Protection des Civils (MNPC) dans l'État du Nord a révélé le flux continu de personnes déplacées en provenance des États du Darfour, du Kordofan et de Khartoum vers la localité de Dabba à un rythme de 150 familles par jour.

Le rapporteur du MNPC dans le Nord, Nasrudinne Awad a déclaré à SUNA que ces personnes déplacées sont confrontées à des conditions humanitaires difficiles et ont besoin de nourriture, de médicaments et d'abris, soulignant à cet égard la nécessité d'une intervention urgente des organisations et des philanthropes.

Soulignant qu'environ dix mille personnes ont été déplacées jusqu'à présent vers la localité d'Al-Dabba, en provenance des camps de Zamzam, Al-Malha et Al-Jumaiya, il a ajouté que la majorité d'entre elles sont des femmes et des enfants et ont été victimes de violations de la part de la milice rebelle FSR.

En outre, la Commission d'Aide Humanitaire de l'État du Nord a lancé un appel humanitaire urgent pour soutenir les personnes déplacées, par l'intermédiaire de ses délégués, la Commission suit de près le nouvel afflux de personnes déplacées à Dabba et évalue leurs conditions et leurs besoins.