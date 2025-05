Soudan: Amnesty International - Les Émirats Arabes Unis ont fourni des armes chinoises de pointe à la milice FSR

Amnesty International a confirmé que des armes chinoises de pointe fournies par les Émirats Arabes Unis-EAU à la milice des Forces de Soutien Rapide-FSR sont utilisées en violation de l'embargo sur les armes au Soudan.

« Des civils sont tués et blessés en raison de l'inaction mondiale », a déclaré l'organisation dans un récent rapport. En raison des armes fournies par EAU à la milice FSR, qui étaient équipées de bombes guidées et d'obusiers Norinco utilisés dans les attaques.

Amnesty International a révélé dans un rapport que :À propos de la saisie d'armes chinoises de pointe dans la capitale, Khartoum, qui ont été réexportées par EAU vers la milice de l'époque, et utilisées au Darfour, en violation flagrante de l'embargo sur les armes de l'ONU.

Le rapport d'Amnesty International indique qu'en analysant des photos et des vidéos montrant les conséquences des attaques menées par FSR, Amnesty International a identifié l'utilisation de bombes guidées GB50A et d'obusiers AH-4 de 155 mm, marquant la première fois que l'utilisation de bombes GB50A a été documentée dans une guerre à travers le monde.

L'organisation a ajouté que ces armes sont fabriquées par le groupe Norinco, une société de défense appartenant à l'État chinois. Ces armes ont probablement été réexportées au Soudan par EAU pour être utilisées par la milice FSR.

Brian Castner, responsable de la recherche sur les crises à Amnesty International, a déclaré : « Cela prouve clairement que des bombes guidées et des obusiers de fabrication chinoise ont été utilisés au Soudan. La présence de bombes modernes de fabrication chinoise au Darfour-Nord constitue une violation flagrante de l'embargo sur les armes par EAU. La présence d'obusiers AH-4 à Khartoum confirme également les preuves croissantes du soutien généralisé des EAU aux FSR en violation du droit international. »

Il a ajouté qu'il était honteux que le Conseil de Sécurité n'applique pas l'embargo actuel sur les armes au Darfour, et que des civils soient tués et blessés en raison de l'inaction mondiale, tandis que les EAU continuent de violer l'embargo. Les EAU doivent immédiatement cesser de transférer des armes aux FSR. En attendant, tous les pays doivent également cesser d'exporter des armes vers les EAU.

Le directeur de l'unité de recherche sur les crises d'Amnesty International a appelé la Chine, en tant que partie au Traité sur le commerce des armes (TCA), à prendre des mesures urgentes pour empêcher le détournement d'armes vers le Soudan. Il a expliqué qu'en continuant à fournir ces armes aux Émirats arabes unis, un pays qui a une longue tradition de transport d'armes vers des zones de guerre où des crimes de guerre et des violations du droit international humanitaire sont commis, la Chine risque de fournir indirectement des armes à la guerre au Soudan.

Il a ajouté que les EAU, en tant que signataire du Traité sur le Commerce des Armes, ont constamment sapé l'objectif et les principes du traité. Tous les États doivent cesser les transferts d'armes vers les EAU jusqu'à ce que ces derniers garantissent qu'aucune arme ne soit réexportée vers le Soudan ou d'autres destinations sous embargo, que toutes leurs violations passées de l'embargo sur les armes du Conseil de sécurité de l'ONU fassent l'objet d'une enquête approfondie et que les responsables soient tenus responsables.

Le rapport d'Amnesty International a abordé un certain nombre de preuves avérées concernant la fourniture de ces armes à la milice FSR par les EAU et le rapport de l'organisation aborde : Une attaque de drone menée par la milice FSR près de la ville d'Al-Malha au Darfour Nord. Les médias locaux et une organisation soudanaise de défense des droits de l'homme ont rapporté à l'époque que 13 personnes avaient été tuées et plusieurs autres blessées.

En analysant les preuves numériques des restes de bombe utilisés lors de l'attaque, Amnesty International a identifié qu'il s'agissait d'une bombe aérienne guidée GB50A fabriquée par Norinco. Les marques sur les éclats indiquent que la bombe a été fabriquée en 2024. Ces bombes peuvent être larguées à partir de divers drones chinois, notamment le Wing Loong II et le FeiHong-95, tous deux utilisés exclusivement par les FSR au Soudan et fournis par les EAU.

Les images des fragments montrent les ailerons et les arches distinctifs à l'arrière, qui ont aidé Amnesty International à identifier cette bombe jusqu'alors non documentée dans un rapport. Les marquages bien conservés correspondent également aux photos de référence de la bombe, y compris la police, la couleur et le style d'impression.

Lors d'un autre incident, des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré les forces armées soudanaises-FAS saisissant des armes laissées par la milice FSR après qu'elle ait été forcée de se retirer de Khartoum les 27 et 28 mars 2025.

Amnesty International a identifié l'une des armes dans la vidéo comme étant un obusier Norinco AH-4 de 155 mm. Les EAU sont le seul pays au monde à avoir importé ce type de canon de Chine, et cela s'est produit en 2019, selon l'Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm.

Cela indique que les EAU continuent de fournir un soutien à la milice des FSR, selon des conclusions similaires du Groupe d'experts des Nations Unies sur le Soudan et d'autres rapports. Amnesty International a déjà publié des preuves de violations de l'embargo sur les armes par les EAU, notamment la fourniture de drones Wing Loong à la Libye.

L'organisation a tenu le groupe Norinco responsable du respect des droits de l'homme dans toutes ses opérations mondiales, lui demandant de procéder à des évaluations complètes des risques en matière de droits de l'homme sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement afin d'identifier, de prévenir et d'atténuer toute implication réelle ou potentielle dans des violations des droits de l'homme. Le groupe doit de toute urgence examiner toutes les exportations militaires passées, actuelles et futures vers les EAU et cesser les exportations d'armes vers les EAU si elles continuent d'être détournées vers le Soudan.\ OSM