Congo-Kinshasa: La ville de Kalemie sous l'eau, dans l'est, à la suite de nouvelles pluies

La ville de Kalemie dans l'est de la RDC connait de nouvelles inondations après les pluies des 5 et 6 mai qui ont fait quatre morts et près de 1 800 sinistrés, selon les autorités locales.

Plusieurs quartiers et des commerces sont touchés. Les installations de la SNCC, la société nationale du chemin de fer du Congo et les bureaux des services publics installés au port sont hors service. L'avenue Lumumba, artère principale qui relie la ville au port, est coupée. 17 écoles sont détruites ou endommagées. Correspondance de Denise MAHEHO

Deux jours après les inondations à Kalemie; dans l'est de la RDC, John Kafindo, l'un des sinistrés du quartier Dav, raconte. « Un voisin vivant sur une autre avenue nous a cédé une maison où nous logeons seulement nos enfants. La nuit, nous sommes obligés de retourner dans notre maison inondée, parce qu'une fois que vous vous déplacez, vous donnez l'accès aux voleurs qui viennent arracher portes et fenêtres et tout ce qu'ils trouvent dans la maison ».

Au quartier Kichanga , la rivière Lubuye qui a quitté son lit, a fait des victimes. Témoignage de Luston Belelebwami, jeune du quartier. « Des jeunes gens sont venus porter secours à ceux qui étaient bloqués. L'un d'eux a attaché un bébé de quatre mois sur son dos avec un pagne. En traversant le courant, le pagne a cédé et le bébé a été emporté par la rivière ».

Les inondations et les dégâts se multiplient

Kalemie connaît des inondations depuis la saison passée avec des dégâts importants. Ce mercredi à l'assemblée nationale, Christian Mwando, élu du Tanganyika a appelé le gouvernement à agir. « Que le gouvernement de la République décrète l'urgence humanitaire dans la ville de Kalemie. Qu'il mette en place la prise en charge des familles sinistrées et qu'il diligente des travaux de réhabilitation des infrastructures indispensables à la vie communautaire ». Pour l'heure, des centaines de sinistrés se sont réfugiés au stade Joseph Kabila ainsi qu'à l'école du Cinquantenaire.