Sud-Soudan: Le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle le mandat de la Minuss pour un an

Après d'intenses semaines de négociations, le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de la force de maintien de la paix au Soudan du Sud, la Minuss pour un an, tout en exigeant la fin immédiate des combats.

La mission, qui peut comprendre jusqu'à 17 000 militaires et 2 100 policiers, pourra éventuellement ajuster ses effectifs et ses tâches en fonction des conditions de sécurité sur le terrain. Certains membres du Conseil ont par ailleurs demandé à ce que le gouvernement transitoire cesse d'entraver le travail de la Minuss en lui imposant des restrictions de mouvement.

La majorité du Conseil de sécurité de l'ONU, emmenée par les États-Unis, n'est pas satisfaite du traitement de la Minuss par le gouvernement de transition au Sud-Soudan et craint que la force onusienne ne puisse jouer son rôle stabilisateur. Le risque pour le Soudan du Sud de retomber dans un conflit ethnique reste élevé compte tenu de la reprise des combats. L'ambassadrice américaine par interim, Dorothy Shea.

« Pour obtenir la paix et éviter une reprise de la guerre civile, le gouvernement de transition doit donc agir de toute urgence. Pour mettre fin à la violence et désamorcer les tensions politiques, le vice-président Machar doit être libéré de sa détention et un règlement doit être trouvé entre les parties du conflit ».

Par ailleurs, Washington refuse d'allouer plus de fonds pour des élections « sans cesse retardées ». Russie, Chine et Pakistan se sont quant à eux abstenus sur ce renouvellement dela Minuss, pour « défendre la souveraineté » du jeune pays. Le groupe africain du Conseil, qui a voté pour, a malgré tout souligné la demande du Soudan du Sud de mises à jour régulières sur le transfert de la base de Tomping. Un transfert sur lequel la Minuss et le gouvernement de transition se seraient entendus.