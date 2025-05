Ethiopie: Un forum pour le renforcement des partenariats public-privé dans le domaine de l'IA s'est tenu à Addis-Abeba

Addis-Abeba — Un forum visant à renforcer les partenariats public-privé dans l'écosystème de l'intelligence artificielle en Éthiopie s'est tenu aujourd'hui à Addis-Abeba.

S'exprimant à l'occasion, le directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, Worku Gachena, a déclaré que ce forum ouvrirait une nouvelle ère dans le renforcement des partenariats entre les secteurs public et privé dans l'écosystème de l'IA.

Selon lui, l'institut travaille activement pour que l'Éthiopie tire profit du secteur émergent de l'IA.

Il est grand temps d'instaurer une collaboration étroite entre les secteurs public et privé afin d'exploiter les opportunités offertes par l'IA, a souligné le directeur général.

Il a souligné l'importance primordiale du partenariat public-privé pour relever les défis et exploiter les opportunités de l'intelligence artificielle.

Pour sa part, Brook Taye, PDG d'Ethiopian Investment Holdings, a souligné l'importance d'exploiter les opportunités offertes par l'IA pour dynamiser et améliorer l'efficacité et la productivité des entreprises publiques et du secteur privé.

Il a noté que les secteurs privé et public doivent être ouverts aux start-ups et aux technologies basées sur l'IA.

Ethiopian Investment Holdings s'engage à cet égard à fournir tout le soutien nécessaire aux start-ups, au secteur privé et aux entreprises publiques afin d'améliorer l'utilisation des technologies basées sur l'IA par le biais de divers mécanismes et plateformes, a-t-il promis.

Le forum, auquel ont participé des représentants du secteur privé, des chercheurs, des start-ups et d'autres parties prenantes, a permis de présenter des produits d'IA et d'aborder les technologies actuelles, les défis qui entravent son développement et d'autres questions liées à l'IA.