Algérie: Journée nationale de la mémoire - Lancement et inauguration de projets dans le sud du pays

Ouargla — La célébration de la Journée nationale de la mémoire, commémorant le 80ᵉ anniversaire des massacres du 8 mai 1945, a donné lieu, jeudi dans le sud du pays, à l'organisation, outre les cérémonies de recueillement à la mémoire des martyrs, de manifestations culturelles et sportives et le lancement de divers projets de développement.

L'évènement a été marqué à Ouargla par le lancement d'une opération d'envergure d'entretien de l'éclairage public, depuis la place publique "Le vivre ensemble en paix" à la RN-49, ainsi que des travaux d'aménagement urbain entre la gare routière et le carrefour de l'hôpital d'ophtalmologie.

Au volet culture, la maison de la culture Moufdi Zakaria a abrité diverses activités culturelles, dont une conférence sur la guerre de Libération nationale, une pièce théâtrale "Cri de Sétif", en sus d'une conférence initiée par la direction régionale des Douanes algériennes sur les crimes commis par le colonialisme français contre le peuple algérien.

Dans la wilaya de Djanet, à l'extrême Sud-est du pays, la journée a été marquée par la mise en service d'une salle de soins au quartier "Essalem", d'un bureau de poste au quartier Zelouaz, d'une aire de jeux "Matico" au quartier Aghoum et d'une école coranique au quartier Ifri.

Ceci, en plus du lancement d'autres projets de développement, dont la réalisation de 250 logements publics locatifs (LPL), d'une école primaire et d'un marché de fruits et légumes au quartier Ifri.

A El-Meghaïer, il a été procédé à l'ouverture à la circulation d'un tronçon de la voie dédoublée de la RN-3, dans sa partie reliant, sur 13 km, les communes d'El-Meghaïer, Sidi-Khelil et Tendla, ainsi que l'inauguration, après réhabilitation, d'une salle omnisports dans la commune de Djamaâ.

La wilaya de Touggourt a enregistré en cette journée le lancement des travaux de réalisation d'un château d'eau devant alimenter la population de la commune de Nezla, la réalisation d'un réseau d'éclairage au niveau des habitations rurales et le revêtement de routes au niveau des lotissements sociaux de la daïra de Mégarine.

L'inauguration du siège de l'agence locale de la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CACOBATPH) ainsi que la mise en service du réseau d'éclairage public au niveau de quatre lotissements sociaux, ont figuré au programme de célébration de la Journée nationale de la mémoire dans la wilaya de Touggourt.

La wilaya d'Illizi a marqué cette journée par la mise en service de deux unités de dépistage et de suivi (UDS), alors qu'à El-Meniaa, il est relevé la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un bloc administratif et le lancement d'une caravane médicale au profit des Moudjahidine de la région.

Dans la wilaya de Béchar, la commémoration de la Journée nationale de la mémoire a été caractérisée par le lancement d'un projet d'école primaire au village de Nif-Erreha, des travaux d'aménagement ciblant différents quartiers et groupements d'habitations, en sus de l'animation, par des associations, d'activités culturelle à travers différentes communes de la wilaya.

Le lancement à In-Salah des projets de réalisation de 300 LPL et d'une école primaire au quartier Deghamcha, ainsi que la remise d'équipements médicaux aux personnes âgées et à d'autres aux besoins spécifiques, dans la wilaya frontalière de Bordj Badji-Mokhtar, et l'animation de diverses activités similaires dans la wilaya de Ghardaïa, Timimoun et Tamanrasset, ont été les faits saillants de cette journée commémorative.