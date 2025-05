Algérie: APN - Rekhroukh présente l'état d'avancement des grands projets du secteur

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a présenté, jeudi, devant la Commission Habitat, équipement, hydraulique et aménagement du territoire de l'Assemblée populaire nationale (APN), l'état d'avancement des grands projets du secteur, visant à améliorer le déplacement et la mobilité des personnes et des marchandises.

Ces projets portent sur la réalisation et l'extension du réseau routier, toutes catégories confondues (autoroutes, routes nationales, chemins de wilaya et communaux), dont le taux d'avancement a atteint, au 30 avril dernier, près de 146.000 km, dont 83% sont bitumés, a précisé le ministre.

Les projets d'autoroutes en cours de réalisation comprennent 10 pénétrantes d'une distance totale de 702 km, dont 357 km ont été réceptionnés, tandis que les travaux se poursuivent sur les 345 km restants, a ajouté le ministre, soulignant qu'il est prévu de réceptionner 163,8 km en 2025 et 41 km en 2026.

Concernant l'entretien des autoroutes, dont 77% ont été réalisées il y a plus de 10 ans, le ministre a affirmé le lancement des études techniques pour évaluer certains tronçons de l'autoroute Est-Ouest, en sus d'autres opérations de maintenance concernant la chaussée et la signalisation horizontale et verticale.

S'agissant des grands projets stratégiques, le ministre a évoqué la ligne minière Ouest (Béchar - Tindouf - Gara Djebilet), d'une distance de 950 km, dont les travaux de remblayage et de terrassement affichent un rendement de plus de 4 millions de mètres cubes par mois, un chiffre record, selon lui.

Un tronçon reliant Béchar à Abadla (100 km) a été réceptionné en avril dernier, tandis qu'un autre tronçon entre Tindouf et la mine de Gara Djebilet (135 km) devrait être réceptionné en juin prochain. Le reste de la ligne (715 km) devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2025.

Concernant la ligne minière Est (Annaba-Bled El Hadba), sur une distance de 422 km, le ministre a précisé qu'après la réception de deux tronçons de 23 km en 2024, la réception de la ligne Tanoukla-Tébessa (43 km) et de la ligne Annaba-Bouchegouf est prévue pour la fin 2025, tandis que la ligne Drea-Oued Kebrit (30 km) est programmée pour la fin du troisième trimestre de 2025 et celle de la ligne Bouchegouf-Drea (121 km) est prévue pour la fin du troisième trimestre de 2027.

Evoquant par ailleurs l'extension du port de Djen Djen (Jijel), le ministre a précisé qu'une étude serait lancée en juin prochain pour la construction d'un quai de 2300 mètres, comprenant cinq stations de traitement de conteneurs.

Il a, en outre, abordé l'extension du métro d'Alger en vue de relier El Harrach à l'aéroport international d'Alger sur une distance de 9,5 km à travers neuf (9) stations, indiquant que le lancement des travaux liés au système global et à l'aménagement des stations était prévu pour juin prochain. La mise en service de cette extension est prévue dans un délai de 24 mois, avec la possibilité de la mise en marche progressive de certains tronçons.

Quant au transport par câble, M. Rekhroukh a cité le projet de la wilaya de Tizi Ouzou (Kef Nadja-Sidi Belloua-Redjaouna), d'une distance de 5,5 km, indiquant que le premier tronçon (2455 mètres) est entré en service, tandis que la réception du deuxième tronçon (1866 mètres) est prévue pour le deuxième semestre de 2025, et celle du troisième tronçon (1158 mètres) pour le début de l'année 2026.

Dans la wilaya de Beni Abbès, le ministre a évoqué le projet de réalisation d'un aéroport mixte dans la région de Zeghamra, précisant qu'une étude technique est actuellement en cours, et qui sera remise août prochain.