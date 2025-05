Sud-Soudan: Des milliers d'enfants malnutris mis en danger en raison d'une route humanitaire coupée

Plus de 60.000 enfants souffrant de malnutrition dans l'État du Haut-Nil, au Soudan du Sud, risquent de s'enfoncer encore plus dans la faim extrême alors que les stocks de traitements sont extrêmement bas et que les efforts de réapprovisionnement sont entravés par les récentes vagues de violence, ont averti jeudi deux agences des Nations Unies.

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds de l'ONU pour l'enfance (UNICEF), aucune aide humanitaire n'a pu être acheminée dans la région depuis près d'un mois en raison de l'intensification des combats le long du Nil blanc. Or le fleuve est le principal couloir d'approvisionnement humanitaire du Haut-Nil.

À la mi-avril, des barges transportant 1.000 tonnes de produits alimentaires et nutritionnels à destination de l'État du Haut-Nil ont été contraintes de rebrousser chemin en raison de l'insécurité. Près de 3.000 tonnes supplémentaires sont en attente à Bor - une plaque tournante du fret humanitaire le long du Nil - prêtes à être livrées dès que les conditions le permettront.

« Les enfants sont déjà les premiers à souffrir des situations d'urgence. Si nous ne parvenons pas à acheminer les fournitures nutritionnelles, nous risquons d'assister à une escalade de la malnutrition dans des zones déjà à bout de souffle », a déclaré dans un communiqué Mary-Ellen McGroarty, Représentante du PAM au Soudan du Sud.

Taux élevés de malnutrition dans l'État du Haut-Nil

Ces derniers développements surviennent alors que l'État du Haut-Nil connaît l'un des taux de malnutrition les plus élevés du Soudan du Sud, avec plus de 300.000 enfants souffrant de malnutrition modérée ou sévère au cours de l'année écoulée.

« Il s'agit déjà de l'une des régions du pays où l'insécurité alimentaire est la plus forte et où les taux de malnutrition sont extrêmement élevés. Dans ces situations, chaque jour fait la différence pour un enfant malnutri qui a besoin d'un traitement salvateur », a ajouté Mme McGroarty.

En raison des problèmes de sécurité et de la valeur élevée des fournitures nutritionnelles, le PAM et l'UNICEF ne sont pas en mesure de prépositionner des stocks dans les zones d'insécurité, car cela rendrait les établissements de santé et les entrepôts de plus en plus vulnérables au pillage. Déjà, dans le Haut-Nil, près de 2.000 cartons de fournitures nutritionnelles vitales (environ 26 tonnes) ont été pillés depuis le début du conflit, privant environ 1.900 enfants de leur seule chance de traitement et de guérison.

« Nous avons pris à contrecoeur la décision sans précédent de retenir les fournitures de peur qu'elles ne parviennent pas aux enfants qui en ont si désespérément besoin, en raison des combats en cours, des pillages et de la perturbation de l'itinéraire fluvial », a affirmé Obia Achieng, Représentant par intérim de l'UNICEF dans ce pays de l'Afrique de l'Est.

Risques de pénuries

Alors que la saison des pluies progresse et que le conflit continue de déplacer des familles, la propagation des maladies d'origine hydrique et l'augmentation de l'insécurité alimentaire devraient contribuer à l'augmentation du nombre d'enfants souffrant de malnutrition.

Sans un accès et un réapprovisionnement urgents de l'aide vitale, le PAM et l'UNICEF prévoient d'épuiser les fournitures nutritionnelles pour traiter les cas modérés et sévères de malnutrition d'ici la fin du mois de mai. Les programmes de traitement vitaux de l'État seront alors paralysés, ce qui affectera des dizaines de milliers d'enfants en cours de traitement.

« Si cela continue, nous risquons d'être tout simplement à court de fournitures dans les comtés de l'État d'ici la fin mai , avec des résultats potentiellement catastrophiques pour les enfants les plus jeunes et les plus vulnérables », a fait valoir M. Achieng.

Les agences onusiennes avertissent que sans une reprise urgente et sûre des accouchements, les enfants du Haut-Nil seront confrontés aux conséquences dévastatrices d'un traitement interrompu, annulant les gains durement acquis dans la lutte contre la malnutrition et mettant encore plus en danger la vie des plus jeunes et des plus vulnérables.