Algérie: Démarches de l'administration du Domaine national pour le lancement d'un nouveau système d'information intégrant les notaires

Oran — La Direction générale du Domaine nationale (DGDN) prévoit le lancement d'un nouveau système d'information intégrant les notaires, afin de leur permettre de bénéficier de services numériques, a annoncé, jeudi à Oran, le Directeur général du Domaine national, Abderahmane Kheddi.

"Ce système, dont le lancement est prévu dans les prochains mois, permettra d'élargir les services numériques et pourra intégrer le contrat électronique, actuellement à l'étude", a souligné M. Kheddi en marge d'une rencontre régionale organisée par la Chambre régionale des notaires de l'Ouest du pays.

Il a indiqué que ce système s'inscrit dans le cadre de la numérisation qui unifie désormais les missions de la Direction générale du Domaine national, élargies depuis l'intégration des services du Cadastre.

Concernant la plateforme numérique "Espace Algérie", le même responsable a signalé que celle-ci enregistre plus de 1,7 million de visites, relevant que "sa nouvelle version permet aux notaires, à travers le territoire national, d'accéder de manière sécurisée aux documents cadastraux et autres émis par les Conservations foncières, et de régler les frais en ligne".

M. Kheddi a fait savoir que "la DGDN a réalisé l'infrastructure relative au réseau de fibre optique, qui relie désormais l'ensemble de ses services extérieurs y compris les Conservations foncières, les Inspections des biens de l'Etat et les directions régionales afin d'assurer un transfert efficace des données vers une base de données actualisée".

Le Directeur général du Domaine national a, d'autre part, insisté sur la nécessité de collaborer avec la corporation des notaires afin d'améliorer les services rendus aux citoyens.

Il a affirmé que cette numérisation est soutenue par le ministre des Finances et répond aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur d'une numérisation globale de tous les secteurs, y compris celui des finances, dans le but de renforcer l'économie nationale.

Cette rencontre, qui a réuni de nombreux notaires et directeurs régionaux des biens de l'Etat, s'inscrit dans le cadre des recommandations du Conseil supérieur du notariat et de la réunion interministérielle regroupant les ministères des Finances, de la Justice et le Haut Commissariat à la numérisation, a fait savoir le président de la Chambre régionale des notaires de l'Ouest, basée à Oran, Rahmani Laradj.

Ce dernier, également vice-président de la Chambre nationale des notaires, a souligné que le notariat constitue la colonne vertébrale des transactions foncières et doit impérativement s'intégrer aux plateformes numériques, notamment "Espace Algérie", qui offre aux notaires un environnement de travail plus fluide. Il a qualifié cette démarche de "saut qualitatif" pour la profession et pour l'administration des biens de l'Etat.

Il a également expliqué que cette rencontre vise à sensibiliser les professionnels à l'importance de la numérisation, tout en recueillant leurs préoccupations et leurs suggestions pour améliorer les services.