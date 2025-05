Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé le 8 mai 2025, la deuxième phase du Projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et jeunes (Pavie 2). Il a affirmé que le Pavie 2 s'inscrit résolument dans l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, dont il constitue un des leviers opérationnels.

«Avec une enveloppe de 107 milliards de FCFA, il vise à inscrire l'entrepreneuriat dans une dynamique de souveraineté économique et d'industrialisation nationale », a expliqué le chef du gouvernement. Selon lui, trois axes stratégiques structureront cette nouvelle phase. Il s'agit de la souveraineté alimentaire : soutien accru à l'agriculture et à la transformation locale. Le deuxième axe concerne la souveraineté industrielle : valorisation de nos matières premières sur place, pour réduire notre dépendance aux importations. Et enfin, il y a la souveraineté technologique : promotion de l'innovation et accélération du développement de nos startups.

Pour y parvenir, souligne Ousmane Sonko, le Pavie 2 renforcera les financements, en ciblant prioritairement les jeunes et les femmes, sur des secteurs porteurs à forte valeur ajoutée. Il a indiqué que cette deuxième phase structurera davantage les chaînes de valeur, pour garantir la pérennité des investissements. Le Premier ministre informe que la Der/Fj mettra en place un accompagnement encore plus personnalisé, avec un mentorat renforcé. Et surtout, elle mobilisera encore plus le secteur privé, car la transformation de notre économie repose sur une synergie entre l'État, les investisseurs et les entrepreneurs.

Il a relevé que la Der devra aussi, explorer la possibilité de mise à l'échelle de ses réussites, en lien avec ses axes d'intervention, de la maîtrise d'ouvrage déléguée avec des projets qui ont connu un franc succès, comme le Proval/Cv, à titre d'exemple. Ousmane Sonko a indiqué que si ce programme existe et prospère, c'est grâce à celles et ceux qui le portent au quotidien. Je remercie les différents partenaires ; la Bad et l'Afd, ainsi que toutes les structures qui accompagnent la Der/Fj dans la mise en oeuvre du Pavie.