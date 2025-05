Sénégal: Bilan de la phase 1 du Pavie - Le Premier ministre note le financement de 24 628 initiatives entrepreneuriales

La première phase du Projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et jeunes (Pavie 1) a été clôturée le 8 mai 2025. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Il a saisi cette occasion pour saluer le bilan de cette première phase du projet. «Aujourd'hui nous célébrons bien plus qu'un programme. Nous célébrons une vision partagée, un rêve abouti, celui d'un Sénégal audacieux, porté par l'énergie de ses femmes et de ses jeunes, par la créativité de ses entrepreneurs, et par l'agilité de ses dirigeants ainsi que la robustesse de ses institutions », a déclaré le chef du gouvernement.

Avec un financement de 74,4 milliards de FCFA, dont 40 milliards de la Banque africaine de développement, 13 milliards de l'Agence française de développement et 21 milliards de l'État du Sénégal, informe Ousmane Sonko, le Pavie 1 a permis de financer 24 628 initiatives entrepreneuriales à hauteur de 66 milliards de FCFA, avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes ; de générer plus de 93 000 emplois directs et indirects, contribuant ainsi à lutter efficacement contre le chômage et le sous-emploi ; former 20 327 bénéficiaires, leur fournissant les compétences nécessaires pour relever les défis économiques contemporains ; et immatriculer 6 353 unités économiques, permettant d'ancrer progressivement l'économie informelle dans la formalité et la structuration afin de mieux se positionner sur les chaînes de valeur.

Il a remercié tous les partenaires (Afd, Bnde, Lba, Pamecas, Cms, Acep ; les structures d'accompagnement à l'instar du 3Fpt, de l'Adepme, de l'Isra, de l'Ita, du Bmn...), mais avec une «mention spéciale à notre partenaire historique, je veux nommer la Banque africaine de développement ».

«Monsieur le président, la Bad, notre institution, que vous dirigez majestueusement depuis dix (10) ans, a grandement contribué à fabriquer des champions, à travers le Pavie. Ces champions rayonnent, non seulement au Sénégal, mais aussi sur les marchés régionaux et internationaux », s'est félicité le Premier ministre. Le Pavie, a-t-il dit, ce sont aussi ces milliers de femmes et de jeunes de tous les coins du Sénégal, qui ont réussi le pari de l'autonomisation économique et sociale.