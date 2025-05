Maroc: Le pays lance un marché des produits dérivés et vise le statut de marché émergent

TLDR

Les actions marocaines ont progressé de 36 % depuis le début de l'année, ce qui est supérieur au rendement moyen de 7 % des marchés frontières.

Le Maroc a lancé la négociation de produits dérivés sur sa Bourse de Casablanca (CSE), en introduisant un contrat à terme basé sur l'indice MASI 20, qui suit les 20 actions les plus liquides du marché. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à approfondir les marchés de capitaux, à attirer davantage d'investisseurs et à retrouver la classification MSCI des marchés émergents après 12 ans.

Le contrat à terme MASI 20, approuvé par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), se négocie selon un cycle trimestriel et se règle en espèces. Chaque point d'indice vaut 10 dirhams marocains, avec une marge initiale de 1 000 dirhams. La négociation est continue et alignée sur les normes internationales afin d'accommoder les investisseurs institutionnels et professionnels.

Le PDG du CSE, Tarik Senhaji, a déclaré que les produits dérivés stimuleront la liquidité et amélioreront l'accès au financement pour les entreprises marocaines. La bourse prévoit également d'introduire de nouveaux instruments, notamment des contrats à terme sur les taux d'intérêt, des contrats à terme sur une seule action, des options sur actions et des sociétés de placement immobilier cotées en bourse. Les actions marocaines ont augmenté de 36 % depuis le début de l'année, dépassant le rendement moyen de 7 % des marchés frontières.

Points clés à retenir

Le lancement des produits dérivés s'inscrit dans le cadre d'une transformation plus large de l'écosystème financier marocain. Les volumes d'échanges quotidiens ont augmenté de près de 70 % pour atteindre 37,5 millions de dollars en 2024, et la capitalisation boursière a bondi de 64,6 milliards de dollars en décembre 2023 à 95,5 milliards de dollars en mars 2025.

La modernisation du CSE intervient à un moment stratégique. Le Maroc coorganisera la Coupe du monde de la FIFA 2030, un catalyseur qui devrait entraîner d'importantes dépenses d'infrastructure. M. Senhaji estime que le nouveau marché des produits dérivés aidera les entreprises locales à lever des capitaux plus efficacement tout en offrant aux investisseurs de nouveaux outils pour gérer les risques et gagner en exposition.

Le gouvernement se prépare également à introduire des produits dérivés sur les taux d'intérêt, qui relieraient les marchés des obligations et des actions, facilitant ainsi les échanges entre actifs. L'autorisation donnée en février aux institutions financières affiliées à l'État de rejoindre le système de compensation central du pays a jeté les bases d'une participation plus large.

Alors que les investisseurs individuels représentent actuellement moins de 1 % du marché et que la bourse n'a connu qu'une seule introduction en bourse en 2024, les réformes visent à améliorer l'engagement local. Les investisseurs étrangers détenant environ 30 % du marché, le Maroc se positionne comme une plaque tournante régionale pour les capitaux des secteurs public et privé.