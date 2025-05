Afrique: PalmPay va s'étendre à quatre autres marchés africains d'ici à la fin de l'année 2025

TLDR

La fintech nigériane PalmPay s'implantera en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, en Ouganda et en Tanzanie avant la fin de l'année 2025

Cette expansion fait suite à une dynamique soutenue au Nigeria, où la plateforme a traité plus de 15 millions de transactions quotidiennes au premier trimestre 2025.

PalmPay compte aujourd'hui plus de 35 millions d'utilisateurs au Nigeria et traite en moyenne 50 transactions par utilisateur et par mois.

La fintech nigériane PalmPay lancera des opérations en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, en Ouganda et en Tanzanie avant la fin de l'année 2025, a annoncé son directeur général Chika Nwosu lors d'une conférence de presse mercredi. Cette expansion fait suite à une dynamique soutenue au Nigeria, où la plateforme a traité plus de 15 millions de transactions quotidiennes au premier trimestre 2025.

PalmPay sera ainsi présent dans six pays africains, après avoir été déployé au Ghana et au Kenya. En Tanzanie, PalmPay prévoit d'offrir des services B2B, mais les offres sur les autres nouveaux marchés n'ont pas été divulguées. Cette expansion pourrait ouvrir la voie à une future cotation en bourse, a déclaré M. Nwosu.

PalmPay compte aujourd'hui plus de 35 millions d'utilisateurs au Nigeria et traite en moyenne 50 transactions par utilisateur et par mois, avec un taux de réussite de 99,5 %. La société a également versé 4 milliards d'euros (2,4 millions de dollars) d'intérêts à 9 millions d'utilisateurs via son produit de patrimoine en 2024, suggérant qu'elle détenait plus de 18 milliards d'euros (11 millions de dollars) de dépôts sur ce seul produit.

Points clés à retenir

L'expansion de PalmPay sur quatre nouveaux marchés africains intervient alors que la concurrence s'intensifie dans le secteur de la finance numérique sur le continent. En Afrique du Sud, l'entreprise sera en concurrence avec des opérateurs historiques comme MoMo et TymeBank de MTN. En Côte d'Ivoire, Wave domine le secteur de l'argent mobile, tandis que le marché ougandais est dominé par les opérateurs de télécommunications MTN et Airtel.

La société mise sur son modèle de "super-application" - qui offre des services de paiement, de banque, d'investissement et d'assurance par le biais de partenariats à plusieurs niveaux - pour reproduire son succès nigérian. Les utilisateurs de PalmPay peuvent percevoir des intérêts, accéder à des bons du Trésor et utiliser des cartes de débit grâce à des intégrations avec des sociétés telles que Leadway Assurance et ARM. L'entreprise a récemment lancé une carte de débit alimentée par Verve, dont 5 millions d'unités devraient être distribuées d'ici à la fin de 2025.