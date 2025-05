Nigeria: La société nigériane Platos lève 1,4 million de dollars pour développer une plateforme de santé préventive

TLDR

Platos Health a levé 1,4 million de dollars en financement de pré-amorçage pour développer sa plateforme de santé métabolique alimentée par l'IA, Platos Monitor.

Platos Health permet aux utilisateurs de surveiller les principales mesures de santé, notamment la fréquence cardiaque, la graisse corporelle, l'IMC et l'hydratation, à l'aide d'un appareil de qualité médicale.

Le financement soutiendra le développement de produits, la recherche et le déploiement à plus grande échelle de la plateforme au Nigeria.

La startup de technologie de la santé Platos Health, basée à Lagos, a levé 1,4 million de dollars en financement de pré-amorçage pour développer sa plateforme de santé métabolique alimentée par l'IA, Platos Monitor. Le tour de table a été mené par Google for Startups, avec la participation d'Invest International et d'investisseurs providentiels de Google, Tesla et Unicredit.

Fondée en 2020 par Joseph Fakayode, Platos Health permet aux utilisateurs de surveiller les principales mesures de santé, notamment la fréquence cardiaque, la graisse corporelle, l'IMC et l'hydratation, à l'aide de son appareil de qualité médicale, le Platos Body Monitor. L'appareil est déjà distribué dans 300 pharmacies au Nigeria et s'intègre à des écosystèmes de santé tels qu'Apple Health et Google Health Connect.

Face à l'augmentation des maladies chroniques et à la grave pénurie de professionnels de la santé au Nigéria, Platos vise la détection précoce et la prévention. La startup affirme que 33 % des utilisateurs ont connu une perte de poids significative en trois mois et que plus de la moitié des utilisateurs interrogés seraient déçus s'ils n'avaient pas accès au produit. Le financement permettra de soutenir le développement du produit, la recherche et le déploiement à plus grande échelle de la plateforme au Nigeria.

Points clés à retenir

Le Nigeria est confronté à une crise métabolique croissante : 30 % des adultes vivent avec au moins une maladie chronique et plus de 8 millions de personnes sont atteintes de diabète. Pourtant, le pays compte moins de 500 cardiologues pour une population de plus de 200 millions d'habitants. Dans ce contexte, les plateformes de surveillance numérique à domicile comme Platos visent à combler une lacune critique dans les soins préventifs.

Platos se différencie des fabricants d'appareils bien établis comme Omron et Fitbit en se concentrant non seulement sur les personnes déjà diagnostiquées comme malades, mais aussi sur celles qui présentent des risques cachés ou à un stade précoce. En tirant parti de l'IA - grâce à des intégrations telles que Gemini de Google - la plateforme fournit des résumés de santé personnalisés et une analyse des graisses, faisant passer le modèle de soins d'une approche réactive à une approche proactive.

La stratégie de tarification de la startup vise les consommateurs urbains à haut revenu, mais son pari à plus long terme est que les soins préventifs deviendront monnaie courante. Si elle parvient à dépasser le stade des ménages privilégiés et à offrir un accès abordable, Platos pourrait définir l'évolution de la santé numérique sur les marchés émergents.