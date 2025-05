La cellule Genre du ministère de la Santé et de l'Action sociale a confirmé hier, mercredi 7 mai la persistance des inégalités vécues chez les acteurs communautaires. Un constat contenu dans une étude concernant ces derniers dans leurs interventions communautaires au Sénégal.

Selon Babacar Senghor qui a présenté l'étude : « nous avons remarqué que ces inégalités impactent négativement sur les conditions de travail, la motivation, l'efficacité des services qui sont offerts par les Acs ». Et d'appeler à des solutions ou des actions collectives urgentes pour garantir des conditions de travail équitables et motivantes.

L'étude sur les inégalités de genre vécues par les acteurs communautaires en santé (Acs) dans leurs interventions au Sénégal, validée hier, mercredi 7 mai, a montré que ces derniers qui représentent 65% de l'étude sont inégalement traités. Selon Babacar Senghor qui a présenté l'étude : « on a vu qu'il y a beaucoup d'inégalités qui sont notées et qui renseignent de la nécessité d'améliorer les conditions de travail et de formation pour les acteurs communautaires ».

Selon ce dernier, les Acs femmes rencontrent des obstacles liés à leur formation, à leur rémunération et à leur reconnaissance. « J'ai réduit ( ???) tantôt pour 215 Acs, nous avons 65% de femmes et 34% d'hommes. Il y a une forte proportion de femmes à Louga et à Dakar avec respectivement 79% et 75% ». Revenant sur les inégalités les plus marquantes, M. Senghor a évoqué la motivation, un statut précaire du mois.

« 61% des Acs déclarent des problèmes dans leur travail. C'est principalement dû au manque de motivation financière. Les Acs femmes bénéficient de moins de motivation financière que les Acs hommes. Et 57% des Acs reçoivent des incitations financières, mais avec des disparités raisonnables » a-t-il fait savoir. Et d'ajouter : « on remarque également qu'il n'y a pas de quota dans 99% des cas pour les personnes les plus vulnérables en termes de recrutement des acteurs communautaires. La deuxième forme d'inégalité rencontrée réside dans les conditions de travail. Par rapport à la charge du travail, 14% des Acs mariés ou divorcés signalent des contraintes liées aux responsabilités familiales. 15% pour les célibataires. Les femmes Acs cumulent des tâches domestiques et professionnelles limitant leur disponibilité ».

Par rapport à la logistique, l'étude renseigne le manque de moyens de transport et d'équipement, surtout dans les zones rurales comme Kolda, Tambacounda où parfois les Acs parcourent des kilomètres pour dérouler une activité de sensibilisation. Il s'y ajoute l'inégalité liée à la participation et à la différence de traitement. Sur ce point, le rapport souligne que les instances organisées au niveau périphérique, soit au niveau poste de santé, 60% des Acs participent aux réunions, mais avec un écart. « Ce qu'on remarque, c'est que dans ces instances, les femmes sont moins représentées » a renseigné Babacar Senghor.

Dans le cadre de la formation, l'étude renseigne que seules 13% des formations qui sont dispensées aux acteurs sont adaptées aux besoins. C'est-à-dire qu'on forme les Acs, mais on ne demande pas leurs besoins en termes de formation. « Ce qu'on remarque, c'est que les Acs ont beaucoup plus accès à des formations communes. Et l'étude a montré qu'il y a beaucoup plus d'Acs hommes qui ont le niveau du bac. Par rapport au soutien communautaire, 65% des Acs hommes bénéficient beaucoup plus de soutien matériel». Tant d'inégalités parmi d'autres.

Face à toutes ces complaintes, les experts de cette étude ont émis des recommandations allant dans le sens d'améliorer les conditions de ces hommes et femmes qui appuient les prestataires de santé. Par rapport à la sélection, à la motivation, à l'autorisation et à l'intégration des gens dans les interventions, la cellule genre du ministère de la santé et de l'action sociale qui a mené cette étude préconise de réviser les critères de sélection pour limiter les discriminations en intégrant des modules inclusifs. Intégrer les groupes vulnérables dans le choix. Assurer une meilleure intégration des questions de genre dans les politiques de santé.

Il faut améliorer et équilibrer les mécanismes de motivation mais aussi renforcer les programmes d'éducation financière pour promouvoir l'indépendance économique des femmes.

Dr Babacar Gueye, Directeur de la Planification, de la Recherche et des Statistiques au ministère de la santé et de l'action sociale a fait savoir après la restitution de l'étude :« il est important de les formaliser et d'assurer leur intégration à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Les résultats aussi que nous venons de partager indiquent qu'il y a une insistance de reconnaissance, malgré le rôle central que jouent ces acteurs dans la continuité des soins de proximité ».

A l'endroit de la représentante du ministère en charge de l'équité du genre, il a indiqué : « nous devons chacun, en ce qui nous concerne et au niveau que nous nous trouvons, prendre des mesures idoines pour pouvoir améliorer la condition de ces acteurs communautaires de santé qui jouent un rôle important dans l'amélioration de la santé des sénégalaises et des Sénégalais. En effet, il ne peut y avoir de système de santé communautaire performant si les femmes et les hommes qui le portent au quotidien ne bénéficient pas d'un traitement équitable, d'un environnement de travail favorable et d'une reconnaissance à la hauteur de leurs contributions.

Ainsi, nous pouvons considérer que cette étude dont le résultat vient d'être présenté est très importante pour les prochaines étapes dans le cadre de l'implication ou de l'appropriation du travail des acteurs communautaires dans le système de santé ».