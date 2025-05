Algérie: Adoption d'une approche réaliste pour concrétiser un véritable modèle de professionnalisme dans le football

Alger — Le ministre des Sports, Walid Sadi, a indiqué, jeudi, que son département a adopté une vision réaliste adaptée au soutien matériel et humain apporté par l'Etat, en vue de concrétiser un véritable modèle de professionnalisme dans le football algérien.

Lors d'une séance publique consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Sadi est revenu sur les réformes engagées par le ministère afin d'atteindre les objectifs escomptés en matière de professionnalisme, lesquelles s'appuient sur une approche globale reposant sur la réforme du volet organisationnel, le renforcement de la performance technique et la formation, dans le respect des textes législatifs et réglementaires pertinents, entre autres, l'élaboration de feuilles de route pour les fédérations pour définir leurs objectifs futurs ainsi que le suivi de leur mise en œuvre".

Par ailleurs, et en réponse à une autre question concernant la compatibilité entre l'exercice de responsabilités administratives et exécutives, d'une part, et celles exercées au sein des fédérations dans le cadre de l'animation et de l'organisation sportives, d'autre part, M. Sadi a précisé que cette problématique a été clairement traitée dans l'article 62 de la loi n 13-05 de juillet 2023, ainsi que dans d'autres lois".

En réponse à une question sur le "manque d'infrastructures sportives nécessaires dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah à Zéralda (Alger)", le ministre a expliqué que la Direction des équipements publics de la wilaya d'Alger "y a inscrit la réalisation de plusieurs projets ambitieux dans cette ville avec des ressources financières importantes".

A cet égard, il a précisé que ces nouvelles infrastructures qui profiteront à la nouvelle ville de Sidi Abdellah "sont également prévues dans le programme du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, qui comprend la réalisation de plusieurs infrastructures et l'acquisition et l'installation d'équipements sportifs pour l'entraînement physique et les espaces extérieurs, qui sont actuellement en cours de réalisation".

M. Sadi a également dévoilé un projet de construction d'un complexe sportif dans la nouvelle ville d'El Menia, qui comprend un stade de football (1.200 places), une piscine semi-olympique et un bâtiment administratif. Des instructions ont été données, a-t-il dit, pour "réétudier le dossier de cette importante installation sportive avec des données actualisées en coordination avec le ministère des Finances".

Concernant l'encadrement des infrastructures sportives dans la wilaya de Djanet et le manque des employés qualifiés dans ce domaine malgré l'existence de nombreuses structures, le ministre a affirmé qu'"il sera remédié aux insuffisances enregistrées dans ce domaine avec la possibilité de creuser un puits pour alimenter la piscine de Bordj El Haouas, en eau", soulignant que la wilaya bénéficiera de nombreux projets, à savoir un stade de football dont les travaux débuteront prochainement, des piscines et une salle omnisports.