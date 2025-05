Tunisie: QR code, devises, e-paiement - Les nouveautés de la douane tunisienne cet été

À l'approche de la haute saison estivale, période durant laquelle des centaines de milliers de Tunisiens résidant à l'étranger rentrent au pays, la Douane tunisienne annonce une série de mesures inédites visant à moderniser et fluidifier les procédures d'entrée sur le territoire national. À partir du 1er juin 2025, certaines démarches administratives deviendront obligatoirement numériques, marquant un tournant important dans la digitalisation des services douaniers.

L'annonce a été faite ce jeudi 8 mai par le colonel-major Chokri Jabri, porte-parole officiel de la Douane, lors de son passage ce matin sur Mosaïque Fm. Selon ses déclarations, tous les voyageurs tunisiens résidant à l'étranger devront désormais effectuer, avant leur arrivée, deux procédures essentielles en ligne : la demande de l'autorisation de circulation ainsi que la déclaration de leurs effets personnels. Ces démarches, qui étaient jusqu'alors facultatives, deviennent désormais impératives.

Pour ce faire, les voyageurs auront accès à deux plateformes officielles : le site web de la Douane tunisienne (www.douane.gov.tn) et l'application mobile Smart Traveler, développée spécifiquement pour accompagner cette transition numérique. Une fois les formulaires remplis, un QR code est généré automatiquement. Ce code, à présenter à l'arrivée, permettra un traitement accéléré au point de contrôle, à condition bien sûr que les informations relatives au véhicule, au passeport et au conducteur ne subissent aucune modification.

Cette modernisation s'inscrit dans une stratégie globale de transformation digitale de l'administration douanière tunisienne, qui cherche à offrir aux usagers des services plus efficaces, plus transparents et surtout plus rapides. Chokri Jabri a affirmé que ces réformes s'accompagnent d'instructions claires émanant des plus hautes autorités de l'État pour garantir un retour au pays dans les meilleures conditions possibles. Il a ajouté qu'avec ces nouvelles mesures, le temps d'attente sur les navires, à l'arrivée, ne devrait pas excéder cinq minutes, du moins pour les véhicules qui ne transportent ni marchandises interdites ni biens soumis à autorisation spéciale d'importation.

En parallèle, la Douane introduira de nouvelles fonctionnalités numériques pour les Tunisiens de l'étranger dès cet été. Parmi elles, la possibilité de déclarer des devises en ligne et de régler certains frais douaniers par paiement électronique, que ce soit via carte bancaire tunisienne ou internationale. Ces innovations devraient considérablement alléger les procédures et offrir une expérience d'arrivée plus fluide et moderne.

"La Douane tunisienne affirme ainsi son engagement envers une administration efficace, connectée et orientée vers le citoyen. Le projet vise, à terme, la suppression complète des formalités papier, pour une dématérialisation totale des procédures douanières liées au retour des expatriés", a encore précisé Chokri Jabri.