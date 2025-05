Sénégal: Transformation du phosphate - Serigne Guèye Diop annonce quatre pôles à Matam

Matam — Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop, a annoncé, jeudi, la création de plusieurs projets liés à l'exploitation du phosphate, dont une université et une usine de transformation.

"A partir de cette année et de celle prochaine, nous allons créer ici une usine de transformation d'engrais à Danthiady. Le Premier ministre viendra en personne poser la première pierre" de cette infrastructure, a-t-il dit.

M. Guèye intervenait lors de la cérémonie d'ouverture d'un forum portant sur le thème "Matam plateforme pour l'avenir industriel et agricole", en présence du gouverneur de cette région et de plusieurs autorités administratives et politiques.

Le ministre a aussi annoncé la création d'un pôle unique d'extraction, de transformation et de valorisation des phosphates de Matam.

Un troisième projet annoncé concerne la fabrication d'engrais phosphatés, très importants pour l'agriculture, selon le ministre, en association avec ceux qui seront produits à partir de Saint-Louis avec le gaz naturel.

"Avec tout cela, Matam va devenir un pôle unique dans ce pays en matière de phosphates", a soutenu Serigne Guèye Diop, qui a aussi annoncé la création d'une université dédiée au phosphate et à l'agrobusiness.

Cet établissement va permettre aux jeunes de la région d'avoir "une formation cyclée sur la transformation du phosphate et son industrialisation", a-t-il indiqué.

Serigne Guèye Diop considère que c'est l'avenir de tous les jeunes et de toutes les femmes de Matam qui est en train de se construire à travers ces différents projets.

"Ce pôle universitaire va être accompagné d'un autre consacré à la recherche et au développement pour transformer les dérivés du phosphate en brut et en haute valeur industrielle. Cette université va travailler avec l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Matam et toutes les autres universités du Sénégal", a indiqué M. Guèye.

Elle va concentrer ses activités sur la recherche industrielle, les engrais du phosphate, l'agriculture et la production du semences, a-t-il précisé.