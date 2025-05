Ile Maurice: L'État seul n'y arrivera pas

Ce n'était pas un cyclone. Ce n'était même pas une tempête nommée. Et pourtant, le 30 avril 2025, Maurice a basculé dans le désordre. Une pluie diluvienne, une confusion administrative, un pays en mode pause. Ce jour-là, ce n'est pas seulement l'eau qui a tout paralysé. C'est le vide. Le vide juridique, le vide de coordination, le vide d'anticipation.

Et tout ce que l'on croyait savoir des procédures météorologiques - ces circulaires héritées des années 80, rédigées pour les cyclones - s'est effondré sous les gouttes. Dans ce chaos ambiant, Business Mauritius a servi de paratonnerre. Mais les éclairs venaient d'encore plus haut. L'épisode a exposé, crûment, une vérité que nous n'osons plus éluder : l'État seul ne peut plus gérer l'urgence climatique. Et il est grand temps d'arrêter de bricoler nos réponses à coups de communiqués contradictoires.

Dans les colonnes de l'express hier, Kevin Ramkaloan, le patron de Business Mauritius, a dit tout haut ce que des milliers d'entreprises pensent tout bas : le cadre légal mauricien pour la gestion des intempéries est obsolète. Ce n'est pas une accusation. C'est un constat. Quand les pluies torrentielles deviennent plus fréquentes que les alertes cycloniques, faut-il encore attendre que le vent souffle à 120 km/h pour déclencher un protocole national ? N'est-il pas temps de s'aligner sur les réalités de 2025, et non celles de 1982 ?

Le rapport de Business Mauritius après les cyclones Belal et Candice pointait déjà ces carences. L'économie s'immobilise à chaque incertitude, faute de cadre. L'État décrète un jour de congé pour ses fonctionnaires, pendant que les salariés du privé pataugent dans l'incertitude. Et pendant ce temps, aucune voix officielle n'explique pourquoi deux poids, deux mesures.

Le problème n'est pas seulement météorologique. Il est structurel. La COI, dans ses travaux sur le transfert des risques, le disait déjà en 2012 à Flic-en-Flac : les PEID comme Maurice ne peuvent pas survivre au changement climatique sans un système de gouvernance des risques intégré, multisectoriel, et techniquement outillé. Ce n'est pas une affaire de parapluie. C'est une affaire de survie économique.

Ce qui manque, ce ne sont pas les idées. Ramkaloan évoque des solutions précises : alertes zonées, intégration de l'IA pour les prévisions, télétravail normé, plans sectoriels différenciés. Il parle d'un Singapour ou d'un Canada qui ne ferment pas tout à la moindre alerte, mais qui protègent mieux en organisant mieux. Ce qu'il réclame, c'est un État stratège, pas un État panique.

Il serait injuste de rejeter toute la faute sur le gouvernement. Ce dernier a ses contraintes, ses lenteurs, son appareil hérité. Mais c'est justement pourquoi il ne peut plus agir seul. Face à l'urgence climatique, il faut un pacte. Un pacte de responsabilité partagée. Une table permanente entre autorités, entreprises et société civile pour définir, ensemble, les règles du jeu. Et pour les faire respecter.

Car il y a plus dangereux que la pluie : l'arbitraire. Quand une entreprise hésite à fermer ses portes parce que le flou administratif la met à risque, ce n'est pas seulement l'employé qui est en danger. C'est la confiance collective.

Il faut se serrer les coudes. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Car demain, ce ne sera plus la pluie. Ce sera la mer qui monte, le sol qui glisse, ou la chaleur qui écrase. Et là encore, il faudra des règles nouvelles, des réflexes nouveaux, un courage commun.