Ile Maurice: L'évêque de Port-Louis accueille Léon XIV, pape « dans la continuité »

Dans son message après l'élection du pape Léon VIV, l'évêque de Port-Louis, monseigneur Jean Michaël Durhône a accueilli le nouveau pape qui «s'inscrit dans la continuité». Voici son message :

«J'accueille dans la foi et l'espérance le Pape Léon XIV, ce pape que nous donne le Seigneur. Son élection, en 24h, a été rapide, elle témoigne d'un consensus entre les cardinaux qui ont voté et est signe que c'est l'homme dont l'Eglise a besoin. A chaque moment de son histoire, l'Eglise a eu le pape qu'il lui fallait.

J'ai été touché par sa citation de Saint Augustin : «Avec vous, je suis chrétien et pour vous, évêque ». Avec simplicité et humilité, il nous dit que nous sommes tous des baptisés et que nous recevons ensuite une mission.

Ce nouveau pape a choisi de s'inscrire dans la continuité de Léon XIII, qui est venu avec un enseignement social au moment de la grande révolution industrielle de la fin du XIXe siècle. Il a aussi été missionnaire au Pérou durant 20 ans. Cela nous montre un homme qui a cette sensibilité pour se laisser toucher par les pauvres. Je sens en lui un homme de paix, un homme en paix.

Prions pour qu'il ait le courage et l'audace pour conduire le Peuple de Dieu et contribuer à la paix et au dialogue interreligieux. Confions-le à la Vierge Marie, la mère de l'Eglise.»