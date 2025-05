Soudan: Le président du CST félicite le président russe à l'occasion de l'anniversaire du Jour de la Victoire

Le président du Conseil Souverain de Transition-CST, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a envoyé un câble de félicitations à Son Excellence le président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre Mondiale.

Dans le câble, le Président du CST a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux au Président de la Fédération de Russie pour une bonne santé et un grand bonheur, et pour que le peuple ami de la Fédération de Russie réalise davantage de progrès, de prospérité et d'avancement.

Le président du CST a salué la profondeur des relations bilatérales entre le Soudan et la Russie, affirmant son désir sincère de développer et de renforcer les relations existantes entre les deux pays et de poursuivre la coopération bilatérale dans divers domaines pour faire face aux défis et menaces actuels.