Madagascar: Technologie agricole - Une plateforme pour soutenir les entrepreneurs ruraux

Hier, à Antaninarenina, une plateforme numérique destinée à soutenir les entrepreneurs ruraux à Madagascar a été lancée. Ce projet a pour but d'aider ceux qui rencontrent des difficultés pour développer leurs activités agricoles en leur offrant des outils pratiques.

« Nous avons conçu cette plateforme pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs, en leur offrant des informations sur le marché, des formations techniques et un accompagnement adapté », explique Njaka Rajaonarison, leader du groupe Agribusiness. La plateforme proposera aux utilisateurs des informations sur les prix, les tendances du marché et des opportunités. Elle inclura également des formations sur des aspects techniques comme l'irrigation, la plantation et la certification.

En plus de la formation, la plateforme offrira des services de mentorat, de coaching et d'accompagnement pour sécuriser les terres et gérer les projets agricoles.

« Nous savons que chaque entrepreneur a des besoins différents, et notre objectif est de les aider à chaque étape de leur parcours », ajoute Rajaonarison.

Un autre aspect clé de la plateforme sera de faciliter les échanges commerciaux, en mettant en relation producteurs et acheteurs via des outils B2B et B2C. Cela permettra aux entrepreneurs d'élargir leurs opportunités de vente et de mieux gérer leurs réseaux commerciaux.

Afin de s'assurer que la plateforme réponde aux besoins réels des utilisateurs, des focus groups ont été organisés. Ces échanges ont permis d'ajuster l'offre de services afin de mieux correspondre aux attentes des acteurs du terrain.

« Nous invitons tous les professionnels du secteur à se joindre à cette initiative pour renforcer ensemble le secteur Agrobusiness à Madagascar », conclut Rajaonarison.