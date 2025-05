Madagascar: Miss planet France 2025 - Tatiana Raharinirina domine le vote en ligne

Tatiana Raharinirina, finaliste au concours Miss Planet France 2025, est arrivée en France et se démarque déjà grâce aux votes en ligne, alors qu'elle se prépare activement pour la grande finale prévue ce 10 mai.

Elle a quitté Ivato les yeux brillants, le coeur gonflé d'espoir. Tatiana Raharinirina, élue Miss Francophonie 2025, est arrivée hier en France pour représenter Madagascar lors du concours Miss Planet France 2025. La finale réunira vingt-et-une candidates venues des quatre coins de l'Hexagone.

Dès son départ, elle annonçait clairement la couleur : « Prête à réaliser mon rêve le plus fou. Merci infiniment pour vos mots d'encouragement », avait-elle confié à l'aéroport d'Ivato.

Actuellement en pleine phase de votes en ligne, Tatiana se distingue déjà. Elle occupe la première place dans la catégorie «Best Influence». Le vote gratuit reste ouvert jusqu'au 10 mai. Elle figure également dans le Top 5 du vote payant via la plateforme Allo Asso, fixé à 0,50 euro.

Autodidacte et déterminée

Très active sur Instagram, elle mobilise sa communauté avec détermination : « J'ai besoin de votre vote pour accéder au Top 10 de Miss Planet France. Il suffit de liker la publication me concernant et de suivre le compte Miss Planet France. Sans cela, votre vote ne sera pas pris en compte. »

Au-delà de son élégance et de son éloquence, ce qui distingue Tatiana, c'est son courage et son autonomie.

« Je suis totalement indépendante dans cette aventure. Sans soutien financier ni appui institutionnel, je me prépare par mes propres moyens », confie-t-elle avec fierté.

Elle choisit elle-même ses tenues, s'entraîne intensément au catwalk, rédige son discours sur l'environnement et les Objectifs de Développement Durable, et apprend les techniques de maquillage via des tutoriels YouTube. Une vraie autodidacte, engagée corps et âme.

Une couronne pour aller plus loin

Si elle remporte cette couronne, Tatiana Raharinirina représentera la France à l'échelle internationale lors du concours Miss Planète International, prévu en novembre au Cambodge.

Un rêve immense, et une opportunité unique de faire rayonner, à travers elle, non seulement sa personnalité, mais aussi la beauté, la force et la résilience de Madagascar sur la scène mondiale.