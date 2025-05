Madagascar: Basketball 5x5 - N1A - Deux clubs de Boeny à l'assaut du titre national

Après Antsirabe, c'est au tour de la ligue régionale de basketball de Boeny d'être sous les projecteurs. Du 10 au 18 mai, elle accueillera la phase 1 du groupe A du championnat national N1A, catégories hommes et dames, sur le parquet du complexe sportif de Mahajanga et sur ses terrains annexes. Sur les douze clubs en lice, six masculins et six féminins, deux formations défendront les couleurs de Boeny dans la catégorie masculine : le Basket Club de Boeny (BCB) et le Rapa Basket Club (RBC).

Pour les deux clubs hôtes, le défi est de taille, car ils évolueront aux côtés du Gendarmerie nationale Basket Club (GNBC), représentant d'Analamanga et champion de Madagascar en titre.

Le BCB n'est plus un inconnu dans l'élite nationale. Le club entame sa troisième année consécutive en première division masculine N1A. L'ambition grandit avec l'expérience, et les joueurs visent désormais les phases finales à Antananarivo, prévues entre fin septembre et début octobre.

Anilha Anthony, président de ce club, affiche sa confiance, dans cette première phase jouée à domicile : « L'année passée, nous avons atteint le dernier carré à Antananarivo. Cette année, l'objectif est de finir au moins dans le top 3. Pour la phase 1 à Mahajanga, nous sommes sereins. L'objectif est clair : remporter la coupe de la ligue (nom donné à la phase finale de cette étape), le 10 mai. Peu importe l'adversaire, nous sommes prêts. »

Faire bonne figure

Le BCB compte dans ses rangs des joueurs talentueux, à l'instar d'Ahamada Ibrahim Aziz Raharisoa, qui a déjà montré son potentiel lors du déplacement de l'équipe nationale à Kazan, en Russie, en février, à l'occasion des « Games of the Future ».

Le RBC, autre représentant de Boeny, est un petit nouveau dans la N1A. Créé en 2022, il dispute cette année sa première saison dans l'élite masculine. Entraîné par Jeannot Ravonimbola, l'un des coaches les plus expérimentés de la Grande Île, le club aligne de jeunes joueurs âgés de 19 à 30 ans, bien décidés à secouer la hiérarchie.

« Nous préparons cette phase 1 du groupe A depuis plus de deux mois. Viser un titre national peut sembler ambitieux, mais en tant que compétiteurs, c'est notre objectif. À Mahajanga, nous visons une belle performance en coupe de la ligue, et atteindre le dernier carré serait un bon départ avant la phase finale à Antananarivo », affirme Jeannot Ravonimbola.