Afrique: Élection du Pape Léon XIV - Madagascar espère un pontificat de paix et de dialogue

À l'instar du reste du monde, Madagascar salue l'élection du nouveau pape Léon XIV. Les réactions convergent vers l'espoir que son pontificat soit porteur de paix et facilite le dialogue.

Que Dieu le bénisse dans sa sainte mission. C'est en ces mots qu'Andry Rajoelina, président de la République, conclut son message de félicitations au pape Léon XIV, pour son élection comme nouvel évêque de Rome.

« Que ce pontificat soit marqué par la paix, le dialogue entre les nations et la défense des plus vulnérables », ajoute le locataire d'Iavoloha, dans son message de félicitations publié sur son compte Instagram. Cette phrase donne le ton des attentes de l'État malgache vis-à-vis du pontificat du nouvel héritier de Saint Pierre. Sur le réseau social X, la présidence de la République, qui adresse ses félicitations au nom de la République de Madagascar, émet également le souhait « que son pontificat soit placé sous le signe de la paix, du dialogue entre les peuples et de la solidarité ».

Faisant part des félicitations du gouvernement, le ministère des Affaires étrangères indique également que « Madagascar réaffirme son attachement aux valeurs de dialogue, de fraternité et de respect mutuel entre les peuples et les religions ». Par ailleurs, c'est par la voix de Monseigneur Marie Fabien Raharilamboniaina, évêque de Morondava et président de la Conférence épiscopale de Madagascar (CEM), que l'Église catholique à Madagascar a fait part de sa première réaction.

Construire des ponts

« Nous remercions Dieu pour l'élection du nouveau Pape », est la première réaction du président de la CEM. Il reconnaît que le choix du collège des cardinaux de choisir Robert Francis Prevost comme nouveau souverain pontife est une surprise. « Il ne fait pas partie des favoris martelés dans les pronostics de ceux qui se disent spécialistes du Vatican. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit était présent au sein du conclave pour guider le choix des cardinaux », ajoute le prélat.

Monseigneur Raharilamboniaina souligne par ailleurs les premiers mots du pape Léon XIV, « que la paix soit avec vous ». Selon lui, ces mots donnent le ton de son pontificat, en notant que, « contrairement au président américain qui veut ériger des murs, le nouveau Pape, qui vient des États-Unis, veut construire des ponts entre les pays et les peuples ». Le choix de Léon comme nom n'est pas non plus fortuit, selon ses explications, en faisant le rapprochement avec le pape Léon XIII.

Souverain pontife de 1878 à 1903, le pape Léon XIII est réputé comme celui qui a mené l'Église catholique vers l'ère moderne avec une approche progressiste de la foi et en soutenant des réformes sociales. Il est l'initiateur de la doctrine sociale de l'Église qui vise à incarner l'Évangile dans les réalités politiques, économiques et sociales. Cette doctrine sociale, qui met l'accent sur la dignité humaine et le bien commun, est le fondement de ce que feu le pape François appelait le « développement humain intégral ».

« Nous sommes certains que ce nouveau Pape plaide pour le peuple, défend le peuple et rassemblera les peuples », ajoute l'évêque de Morondava. Le président Rajoelina aborde aussi le choix du nom du nouveau Pape. « Le nouveau souverain pontife (...) choisit le nom de pape Léon XIV pour s'inscrire dans une tradition de force, de foi inébranlable et de leadership courageux. Au nom du peuple malgache, je salue cette décision porteuse de sens, de valeurs et d'espoir pour toute l'Église catholique », soutient-il.