Madagascar: Patrimoine culturel - Louisette Ratsivahiny fait vibrer le pays à l'international

« Madagascar ne manque pas de voix, il lui faut juste des mégaphones », affirme Louisette Ratsivahiny avec une intensité calme, mais résolue. Franco-Malgache née à Madagascar, ayant grandi en Suisse, elle incarne ce trait d'union entre deux mondes. Psychologue de formation, elle a troqué les tests psychométriques contre les scripts animés, les brochures touristiques contre des récits vibrants, et fait aujourd'hui rayonner la culture malgache sur les scènes audiovisuelle et internationale.

À la tête de trois entreprises en Suisse (Selene Lotus), à Madagascar (Art'Pi Prod) et en France -, elle multiplie les passerelles culturelles, tout en gardant Madagascar comme point d'ancrage. Elle préside l'association Ambinintsoa, qui pilote la Maison du Cinéma Malagasy, un centre de formation dédié aux jeunes talents insulaires. Une mission essentielle pour cette femme qui croit fermement en l'avenir créatif de son pays.

C'est avec la série animée À la recherche du légume star, diffusée sur TV5MONDE, que son aventure artistique a véritablement commencé.

Un programme à la fois drôle, pédagogique et profondément ancré dans les traditions culinaires malgaches, qui a conquis petits et grands. «Je voulais que les enfants malgaches voient leurs histoires, leur nourriture, leur univers à l'écran. Et que ceux d'ailleurs découvrent la richesse de notre culture. »

Prisme féminin

Puis vint Fara, sa série phare mêlant animation 2D et 3D, dans laquelle deux enfants plongent dans l'univers des contes malgaches. Elle y conjugue esthétique moderne et mémoire ancestrale. Avec Malalafind.com, court-métrage hybride, Louisette aborde cette fois les liens entre amitié, amour et intelligence artificielle, sous un prisme féminin et local. Un pari audacieux, salué par les professionnels du secteur.

Sa signature artistique ? Une narration ancrée, visuelle, sincère. « J'aime travailler le rythme, le silence, l'émotion pure. Chaque regard, chaque plan doit servir un propos », confie-t-elle. Louisette ne craint pas les mélanges : animation 2D, 3D, prises de vue réelles... elle jongle avec les formats pour faire vivre les récits malgaches autrement, avec ambition et accessibilité.Aujourd'hui, elle développe Heidi et Fara, une coproduction entre Madagascar et la Suisse. Le film unit deux univers à travers le voyage d'une petite fille malgache découvrant le monde grâce au livre Heidi. En parallèle, la série Fara continue à s'exporter et à donner leur chance à de jeunes talents, et un festival du film d'animation malgache se prépare, en partenariat avec le FiFAM et Yuna.

Mais au-delà des productions, Louisette est une bâtisseuse. Elle accompagne des créateurs, forme des jeunes, ouvre des espaces d'expression là où il y en avait peu. « Je veux que les récits malgaches puissent s'épanouir, sans devoir se travestir pour exister », dit-elle.

Sa philosophie est à son image : lucide et lumineuse. Elle croit en la force des fragilités, en la sincérité, en la solidarité rare mais précieuse. Pour elle, chaque histoire est un pont, entre générations, entre continents, entre imaginaires.

Et Louisette Ratsivahiny poursuit inlassablement son oeuvre : bâtir ces ponts, un récit à la fois.