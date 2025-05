Congo-Kinshasa: Musique - « Carte blanche » avec Passi, un concert événement à Paris

Figure emblématique du rap français, Passi donnera un concert intitulé « Carte blanche », le 15 mai, à La Machine du Moulin Rouge, à Paris. Un événement exceptionnel capté par France Télévisions pour une future diffusion, destiné à la fois aux fans de longue date et aux nouveaux.

Plus qu'un simple concert, "Carte blanche" sera une expérience immersive, mêlant scénographie soignée, performances live et invités de renom. Sur scène, Passi partagera le micro avec des artistes prestigieux comme Stomy Bugsy, Neg' Marrons, Calogero, Bisso na Bisso, DJ Noise, Layams Papillon, DJ Jimmy Finger et bien d'autres, notamment les membres du Ministère A.M.E.R, collectif phare des années 1990.

Passi, dont l'univers musical mêle rap, zouk et musique africaine, revisitera ses classiques comme Je zappe et je mate, tout en dévoilant de nouvelles compositions. Connu pour son énergie scénique et ses textes engagés, il abordera des thèmes tels que l'immigration, l'identité, la famille ou encore l'évolution personnelle.

Originaire de Brazzaville et élevé à Sarcelles, Passi Balende a débuté sa carrière aux côtés de Stomy Bugsy au sein du Ministère A.M.E.R. Il connaît un succès retentissant avec l'album Les tentations et le titre Je zappe et je mate. Fondateur du label Issap Productions, il lance également le collectif Bisso na Bisso en 1998 et multiplie les projets musicaux tels que les compilations Dis l'heure 2... (Zouk, ragga, afro-zouk, etc.).

En 2005, son duo avec Calogero, Face à la mère, élargit son public, avant de rejoindre le jury de la Star Academy en 2007. Il sort la même année l'album Évolution, confirmant sa volonté d'explorer de nouvelles directions artistiques. Ce concert rare dans un lieu mythique s'annonce comme un moment marquant de la scène musicale live porté par la diversité de son répertoire et la richesse de ses collaborations.