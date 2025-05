Rwanda: Paul Kagame reçu par Emmanuel Macron

Le président français, Emmanuel Macron, s'est entretenu, le 7 mai à l'Elysée, avec son homologue rwandais, Paul Kagame, de la situation dans la région des Grands Lacs et de la coopération bilatérale.

La visite du président Paul Kagame n'a pas été annoncée en amont, considérée d'ordre privé. Les discussions entre les deux chefs d'Etat ont porté, entre autres, sur des tensions régionales dans les Grands Lacs, notamment entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC), ainsi que sur la coopération bilatérale entre la France et le pays d'Afrique de l'Est.

Concernant la situation dans la région des Grands Lacs, le Togo, le Qatar et la France font partie du groupe de contact, appelé comité de suivi des efforts de paix dans la région, un mécanisme piloté par les États-Unis. "Les discussions ont porté sur les questions mondiales et la coopération fructueuse entre le Rwanda et la France", a indiqué la présidence rwandaise.

Paris engagée dans la médiation régionale

Emmanuel Macron soutient les efforts de médiation pour un règlement du conflit entre la RDC et le Rwanda, multipliant des initiatives pour accélérer le processus de désescalade dans l'Est de la RDC. Au Conseil de sécurité des Nations unies, au sein de l'Union européenne (UE), dans le groupe de contact, mais aussi sur le plan bilatéral, des échanges directs sont menés ainsi que d'autres outils diplomatiques en direction de Kinshasa et Kigali. En mars, le Qatar avait relancé le dialogue en réunissant à Doha les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame.

Un cessez-le-feu avait été évoqué, sans suite concrète. Face à la persistance des combats, l'UE a sanctionné trois commandants rwandais, après une décision similaire des États-Unis visant un ministre rwandais. Quatre hauts cadres du M23, dont son chef Bertrand Bisimwa, sont également sous sanctions.

Depuis le début de la crise, Paris aura tenté, officiellement à deux reprises, de rapprocher les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Riche en minerais et frontalier du Rwanda, l'Est de la RDC est ravagé par des violences persistantes, depuis trois décennies. Le Rwanda reste considéré comme un acteur clé dans la crise à l'Est de la RDC, à cause du soutien de Kigali au M23, selon les Nations unies.