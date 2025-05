Congo-Brazzaville: Compétition - « Box avec les mots freestyle » révèle les talents cachés

La deuxième édition du concours musical « Box avec les mots freestyle », dont la phase des auditions se tiendra tout au long de ce mois de mai à Brazzaville, est une initiative portée par Manuel Actualité. Elle vise à promouvoir la musique congolaise et l'art lyrique dans toute leur diversité, en les rendant accessibles au plus grand nombre.

Le concours entend sortir la musique congolaise de ses sentiers habituels, la libérer de ses ornières, l'ouvrir à la diversité et, surtout, faire entendre de nouveaux talents. Des jeunes artistes émergents insufflent une énergie nouvelle, tant aux professionnels de l'art lyrique qu'au grand public.

L'initiative, née de la volonté de Manuel Actualité, a pour ambition de détecter, de soutenir et d'accompagner les jeunes talents congolais. Elle se présente également comme une plateforme de valorisation de la culture congolaise, favorisant les échanges culturels. Le public aura ainsi l'opportunité de découvrir des voix puissantes et des interprétations captivantes dans un cadre privilégié.

Une vision artistique et professionnelle

À travers ce projet, Manuel Actualité entend offrir une plateforme solide d'expression aux jeunes créateurs et musiciens congolais, leur donnant une visibilité accrue et un accès facilité aux professionnels du milieu. Il s'agit d'un véritable tremplin conçu pour combler le manque de soutien et de ressources auquel font face nombre d'artistes en herbe.

Les auditions ouvertes permettront de révéler les talents au grand public, tandis que les artistes sélectionnés bénéficieront d'un programme d'accompagnement structuré : master class, formations, rencontres avec des producteurs, managers et autres acteurs-clés de l'industrie musicale. L'objectif est clair : développer les compétences artistiques et professionnelles des participants pour qu'ils puissent bâtir une carrière durable.

Un espace d'échange culturel et de rayonnement

Au-delà de la compétition, cet événement est aussi l'occasion de renforcer les liens entre artistes et organisateurs, dans une dynamique de collaboration culturelle et de promotion du tourisme culturel. Il se veut un cadre d'échange et de partage, où les jeunes talents pourront se produire aux côtés d'artistes reconnus, favorisant leur émergence sur la scène nationale et internationale.

« Aujourd'hui, Manuel Actualité est conscient de son rôle dans le milieu culturel. Nous souhaitons mettre en lumière les talents souvent méconnus du grand public. Il y a encore beaucoup d'artistes dans l'ombre qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour briller », a laissé entendre Depaul Makaya, responsable de Manuel Actualité.

En mettant en lumière les talents cachés et en leur offrant des opportunités concrètes, cette compétition consolide l'engagement de « Box avec les mots freestyle » en tant que catalyseur de transformation pour la jeunesse artistique congolaise. Elle incarne l'esprit de Manuel Actualité qui utilise la musique comme outil d'émancipation, de développement professionnel et de renforcement identitaire.