Afrique: Vatican Robert Francis Prevost devient le pape Léon XIV

L'archevêque américain de 69 ans Robert Françis Prévost a été élu pape ce 8 mai et prend le nom de Léon XIV. Portrait.

Religieux de l'ordre de Saint Augustin, l'américain a mené une vie missionnaire, d'abord prêtre puis évêque au Pérou.

Issu d'une famille d'ascendance française, italienne et espagnole, il est né à Chicago le 14 septembre 1955. Après sa formation en mathématiques et en philosophie à l'université de Villanova à Philadelphie, il entre en 1977 en noviciat chez les pères augustiniens où il prononce ses voeux quatre ans plus tard avant de recevoir l'ordination sacerdotale en 1982 à Rome.

Missionnaire au Pérou en 1985 où il occupe la fonction de chancelier du diocèse de Chulucanas et de vicaire de la cathédrale, il obtient en 1987 un doctorat en droit canonique à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Il repart au Pérou en 1988 pour une dizaine d'années puis rentre à Chicago en 1999 où il est élu prieur général de l'ordre de Saint Augustin, charge qu'il exercera de 2001 à 2013.

Le pape François le renvoie au Pérou en novembre 2014 où il devient évêque du diocèse de Chiclayo un an après. Un diocèse qui couvre 50 paroisses sur plus de 15 000 m2. Il y exerce en plus la charge d'administrateur apostolique du diocèse du port de Callao.

Avec le président de la conférence des évêques du Pérou il jouera un rôle important pour la stabilité institutionnelle durant les crises politiques du pays de 2018 à 2022. Le pape François lui confiera la charge de sélectionner les responsables des diocèses situés dans l'hémisphère Nord.

Prenant la succession du cardinal Marc Ouellet en avril 2023 il devient le premier évêque missionnaire nommé à ce poste.

Discret, Robert Françis Prévost est apprécié pour sa qualité d'écoute, sa maîtrise des dossiers et ses qualités de médiateur.